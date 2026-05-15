به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به شهدای خدمت از جمله شهید رئیسی، اظهار کرد: شهدای خدمت که نقش بسیار موثری در جامعه‌ی اسلامی داشتند؛ چراکه خدمت صادقانه رو معنا کردند و الگوی موثری از آن را به جامعه معرفی کردند.

وی، با اشاره به اهمیت الگوگیری از منش خدمت صادقاته، تصریح کرد: همه ما باید این مسیر را دنبال کنیم. به تعبیر امام شهیدمان (ره)، خدمت به انقلاب اسلامی و مردم یک افتخار محسوب می‌شود و ما همیشه خود را بدهکار انقلاب می‌دانیم.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با ذکر این نکته که گفتمان ازدواج آسان باید توسط موثرین و نخبگان ترویج شود، بیان کرد: مسئولان و مردم باید تلاش کنند که موانع ازدواج آسان از سر راه برداشته شود که عمده این موانع به تعبیر امام شهید ما موانع فرهنگی است.

آیت‌الله عبادی‌زاده، ضمن تاکید بر دوری در موانع ازدواج آسان، خاطرنشان کرد: فخرفروشی‌ها، چشم و هم چشمی‌ها، تجمل‌گرایی‌ها و مال‌اندوزی و تکاثرها از جمله موانع فرهنگی است که مانع ازدواج آسان است.

وی، ضمن تاکید بر مدیریت مصرف در حوزه‌های مختلف، تشریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل تابستان اهمیت مدیریت مصرف برق دو چندان می‌شود. در صورت همکاری مصرف‌کنندگان می توان این تابستان را نیز به خوبی مدیریت کرد.

امام جمعه بندرعباس گفت: خاموش کردن روشنایی و سیستم‌های سرمایشی اضافی در فصل تابستان بسیار می‌تواند موثر باشد به نحوی که میزان قطعی‌ها و خاموشی‌ها را حداقل برساند.

آیت‌الله عبادی‌زاده ضمن تاکید بر لزوم برقراری عدالت در قطعی‌های برق، خاطرنشان کرد: اینگونه نباشد که در اوج گرمای هر روز فقط برق محلات خاصی برود بلکه برق باید به صورت متغیر و چرخشی برق محلات و با در نظر گرقتن شرایط گرمای طاقت‌فرسا مدیریت شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به انجام بازدیدهای متعدد از پمپ بنزین‌های سطح استان هرمزگان، تشریح کرد: همواره شاهد طف‌های طولانی بنزین در سطح استان هرمزگان به خصوص شهر بندرعباس هستیم که باعث بروز چالش‌های متعددی برای مردم و شهروندان شده است.

آیت‌الله عبادی‌زاده با ذکر این نکته که حل چالش سوخت نیازمند اتخاذ تصمیمات چند بعدی و همکاری مردم است، تشریح کرد: باید در بحث توزیع بنزین شاهد مدیریت و نظارت دقیق‌تری باشیم چراکه بخشی از چرخه توزیع بنزین با عدم رعایت قوانین و مقررات باعث آسیب‌زدن به مردم شده است.

وی افزود: اگر این رویه ادامه پیدا کند، باعث می‌شود که سوداگران بیشتری برای دریافت بنزین و فروش به قیمت بالاتر، ترغیب شوند. با توجه به اینکه این چالش بیشتر دامن‌گیر استان‌های مرزی کشور است باید مسئولین این استان‌ها به ویژه استاندار برای تصمیم‌سازی در سطوح ملی با جدیت تلاش کنند.

