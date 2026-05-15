امام جمعه اهل سنت کرمانشاه: ترامپ در حل مسئله تنگه هرمز ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به تحرکات دیپلماتیک اخیر در سطح بین‌الملل، سفر رئیس‌جمهور آمریکا به چین را از نگاه تحلیلگران شکستی آشکار توصیف کرد و اظهار داشت: ترامپ در این سفر نتوانست هیچ دستاوردی برای حل چالش‌های مربوط به تنگه هرمز کسب کند و دست خالی به کشورش بازگشت.

وی عزت و مقاومت ملت ایران را عامل اصلی ایجاد بن‌بست برای جبهه آمریکایی-صهیونیستی دانست و تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که با زبان زور نمی‌توانند حقوق مسلم ما را پایمال کنند. اگرچه در این مسیر خسارت‌های سنگینی نظیر شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، سرداران، دانشمندان و مردم بی‌گناه به کشور وارد شد، اما دشمن هرگز نتوانست اراده این ملت جان‌فدا را در هم بشکند.

شکست توطئه‌ها در سایه اتحاد ملی

ماموستا مرادی حضور مستمر مردم در خیابان‌ها برای بیش از ۷۰ شب را نمادی از پایداری ملت دانست و خاطرنشان کرد: تبیین عالمانه علما، بصیرت نخبگان و جانفشانی بسیجیان دست به دست هم داد تا عدوی متجاوز را به عقب براند. وی تاکید کرد که همان‌گونه که در عرصه میدانی موفقیت کسب شد، در جنگ اقتصادی نیز با جهاد مشترک دولت و ملت بر مشکلات فائق خواهیم آمد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به آداب خانواده پرداخت و بر لزوم انتخاب همسر بر اساس معیارهای صحیح اسلامی تاکید کرد. وی نام‌گذاری شایسته، انجام عقیقه و از همه مهم‌تر تربیت صحیح فرزندان را از تکالیف اصلی والدین برشمرد تا در آینده افرادی صالح و مفید برای جامعه اسلامی پرورش یابند.

فضایل دهه اول ذی‌الحجه و پیوند قرآن و سنت

وی با تبریک پیشاپیش فرارسیدن ماه مبارک ذی‌الحجه، دهه اول این ماه را بهترین فرصت برای ذکر و تسبیح دانست و گفت: کسانی که قصد قربانی دارند بهتر است از ابتدای این ماه تا روز عید از کوتاه کردن مو و ناخن خودداری کنند. همچنین یادگیری دقیق احکام حج و مناسک قربانی برای همگان ضروری است تا اجر عبادات به دلیل بی‌اطلاعی دچار خدشه نشود.

ماموستا مرادی در پایان با تبیین پیوند ناگسستنی قرآن و سنت نبوی، افکار جدایی‌طلبانه در این حوزه را گمراهی محض خواند و خاطرنشان کرد: خداوند پیامبر (ص) را مبیّن قرآن معرفی فرموده است؛ لذا مخالفت با سنت به ادعای تمسک صرف به قرآن، عین مخالفت با کتاب خداست. مومنان باید بر مشی مذاهب اسلامی و اجتهاد مجتهدین که در طول ۱۵ قرن روشنگر راه بوده است، استوار بمانند.