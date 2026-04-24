۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

ماموستا مرادی: تدبیر قاطع دولت برای رفع مشکلات اقتصادی ضروری است

کرمانشاه- امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به پیامدهای جنگ رمضان گفت: دولت با تدبیر قاطع و حمایت کشورهای دوست، برای رفع گرانی‌ها و توطئه‌های آمریکا و اسرائیل اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت شهر کرمانشاه، با اشاره به لزوم رسیدگی دولتمردان به امور اقتصادی کشور و حمایت جامعه بین‌الملل از ملت ایران، اظهار کرد: بعد از شروع جنگ رمضان و تجاوز به خاک عزیزمان و مورد حمله قرار گرفتن بسیاری از اماکن حساس و تخریب آن‌ها مانند پتروشیمی‌ها و کارخانجات، شاهد مختل شدن بسیاری از کسب و کارها، گرانی‌ها، کمبود کالاها و از بین رفتن یا کسادی مشاغل هستیم.

وی افزود: این شرایط می‌طلبد که دولتمردان عزیز ما با تدبیرات قوی و قاطع و با پشتیبانی جامعه بین‌الملل و به ویژه کشورهای دوست در منطقه و جهان، به رفع این مشکلات بپردازند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: گرانی‌ها و کمبود اقلام ضروری، به ویژه داروها برای بیماران صعب‌العلاج، در آینده نزدیک جامعه را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد؛ لذا کشورهای دوست و جامعه بین‌الملل باید با جدیت تمام پای کار بیایند و اجازه ستمگری مجدد به اسرائیل و آمریکا ندهند.

ماموستا مرادی با اشاره به تحریم‌های مختلف و جدید، بیان کرد: تناقضات فراوان در برخورد طرف‌های مذاکره با ایران و ابهامات در زمینه ادامه یا عدم ادامه آتش‌بس و یا شروع مجدد جنگ، باعث بلاتکلیفی و نگرانی مردم و جامعه شده و خاصه اوضاع اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی با ستایش استقامت ملت شریف ایران، دولتمردان و نیروهای مسلح تحت امر رهبری، تاکید کرد: در راستای حفظ عزت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران اسلامی، همه ما ملت ایران باید توان خود را به کار گیریم تا دشمنان از ضعف‌ها و کاستی‌هایی که خودشان بر کشور تحمیل کرده‌اند، سوءاستفاده نکنند.

خطیب جمعه اهل سنت کرمانشاه در بخش دوم خطبه‌های خود با موضوع «حریص بودن بر دین و استقامت بر ایمان»، اظهار کرد: مسلمانان یا از جانب کفار مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند تا دست از دین بکشند یا به علت‌های مختلف از دین حق روی‌گردان شده و مرتد می‌شوند که این امر با روحیه ایمان سازگار نیست.

وی با استناد به آیه ۲۱۷ سوره مبارکه بقره، خطرات ترک دین را گوشزد کرد و گفت: باطل شدن اعمال مرتد در دنیا باعث می‌شود او از برکات دین محروم بماند؛ کیفر او جدایی از همسر مسلمان، محرومیت از ارث پدر و مادر، قطع رابطه با مسلمین، خروج از چتر حمایتی اسلام و در نهایت مستحق کشته شدن است و در آخرت نیز تمام اعمال صالح او محو خواهد شد، چرا که تعیین اهمیت گناهان و مجازات آن به دست الله تعالی است، نه بشر.

ماموستا مرادی ادامه داد: کفار همواره در کمین هستند تا مسلمین را از دین برگردانند و کاری هم به مذهب، فرقه و گروه مسلمین ندارند، بلکه هدفشان ایجاد تفرقه، شبهه‌افکنی و رسیدن به اهداف شوم است. آنان با صرف هزینه‌های گزاف در فضاهای علمی، دانشگاهی و مجازی، بدون نشان دادن ذات پلید خود، خدا، پیامبر، قرآن و احکام شریعت را مورد هجمه قرار داده و با ایجاد شبهات، جوانان را در دام خود می‌اندازند. اگر ارزش ایمان که اساس اعمال است از بین برود، شخص مرتد دنیا و آخرت خود را می‌سوزاند.

وی با تلاوت آیه ۵۴ سوره مائده، ارتداد را ثمره کمبود آگاهی به دین دانست و خاطرنشان کرد: مسلمان واقعی هیچ‌گاه از دین حق برنمی‌گردد. خداوند نیازی به ایمان مردم ندارد، بلکه این ما هستیم که برای ساختن دنیا و آخرت خود به دین نیازمندیم و با کافر شدن مردم، ضرری به خداوند وارد نمی‌شود. همان‌طور که بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) جمعی مرتد شدند، اما با درایت خلیفه اول و اصحاب پیامبر، نه تنها اسلام از بین نرفت بلکه عزت و اقتدار بیشتری یافت.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان یادآور شد: طبق نص صریح قرآن، کفار، منافقین و اهل کتاب همیشه در کمین هستند تا مسلمانان را با فشار، جنگ یا شبهات از دین منصرف کنند. اما مسلمانان می‌توانند با تمسک به قرآن، عبادات، تفکر، ذکر و دعا، رفاقت با صالحان و دوری از اشرار، توطئه‌های آنان را نابود کنند. همان‌گونه که پیامبر (ص) فرمودند باید همواره از خداوند بخواهیم ایمانمان را تازه گرداند، استحکام در عبادات و دوری از وسوسه‌های شیاطین انس و جن، برگ برنده مؤمنین است.

کد مطلب 6809810

