به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت شهر کرمانشاه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تحرکات دشمنان، اظهار کرد: تحرکات مذبوحانه و تعرضات راهزنان آمریکایی در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار به شدت محکوم است و این اقدامات حاکی از اوج استیصال آن‌ها و سردرگمی ترامپ و وزیر جنگ اوست.

وی با تحسین پاسخ کوبنده نیروهای مسلح افزود: هدف قرار دادن سه ناوچه آمریکایی با آتش حجیم لشکریان اسلام و فرار مفتضحانه آن‌ها، برگ زرین دیگری از کارنامه پرافتخار دلاورمردان ایرانی است.

امام‌جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: این عملیات برای آمریکایی‌ها هیچ‌گونه مزیت راهبردی نداشت، بلکه حمله و پاسخ متقابل و مقتدرانه ایران، سبب تحقیر مجدد ابهت پوشالی آمریکا و اسرائیل و ایجاد یک تحول عظیم در عرصه بین‌الملل به نفع ملت ایران شد. اراده آهنین ایران اسلامی نشان‌دهنده عزت، قدرت و هیمنه جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح و رهبریت توانمند آن است.

ماموستا مرادی با تأکید بر نصرت الهی خاطرنشان کرد: تحقق وعده‌های الهی با ترکیب عنصر اراده، سبب به دست گرفتن نتیجه نهایی برای کشور ما خواهد بود.

وی در بخش دوم خطبه‌های خود به موضوع اهمیت خانواده و تربیت فرزندان پرداخت و گفت: فرزندان، اعم از دختر و پسر، نعمت و بخششی از جانب الله رب‌العالمین هستند. در منطق مشرکین جاهل مکه، دختران جایگاهی نداشتند، اما منطق الهی و قرآن کریم این دیدگاه را رد نموده و وجود فرزندان را بخشش الهی می‌داند؛ چنانچه در آیه ۴۹ سوره شوری کلمه «اناثا» (دختران) را مقدم نموده تا از این بخشایش پروردگار تجلیل کند.

خطیب جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به جایگاه همسر در آرامش خانواده بیان کرد: زوجه و همسر نیز منت و فضل پروردگار است تا سبب انس، سکون و آرامش خانواده باشد. یاد خداوند مایه آرامش دل و روح است و همسر مایه آرامش جسم و روان است. قطعا آفرینش الهی هدفمند بوده و زن و مرد از یک جنس و مکمل یکدیگرند.

ماموستا مرادی ادامه داد: محبت بین زن و مرد هدیه‌ای الهی است که با مال، مقام و زیبایی به دست نمی‌آید. پس هرکسی با هر عملی آرامش، مودت و رحمت خانواده را خدشه‌دار کند، از مدار الهی خارج شده و تابع نفس و شیطان خواهد بود. زن و فرزند در حقیقت زینت و نعمت دنیا هستند و خداوند به مؤمنان آموزش می‌دهد که از او بخواهند همسران و فرزندانی به آنان ببخشد که مایه روشنی چشم و دل آنان باشند.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت خطیر والدین در تربیت ایمانی و شرعی فرزندان عنوان کرد: وقتی دانستیم زن و فرزند بخششی الهی هستند، بر ما واجب است قدر این نعمت بزرگ را دانسته و حقوق آنان را رعایت کنیم. پیامبر اکرم (ص) فرمودند مرد مسئول زن و فرزندان است و باید جوابگو باشد. دوری از لقمه حرام و حفاظت خانواده از محرمات، از مهم‌ترین جوانب این مسئولیت است؛ به همین دلیل در شریعت الهی واجبات زیادی برای رشد فرزندان تعیین شده تا ذریه‌ای صالح، مبارک و تزکیه‌شده به جامعه تحویل داده شود.