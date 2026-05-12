به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر اینکه دستاوردهای عظیم علمی و صنعتی امروز کشور ثمره امنیت بهدستآمده از خون پاک شهداست، اظهار کرد: ملت شجاع ایران با تکیه بر فرهنگ غنی ایثار و شهادت، توطئههای دشمنان و جبهه استکبار را به یأس کشانده و با اقتدار در مسیر پیشرفت گام برمیدارند.
وی با تاکید بر جایگاه والای بنیاد شهید به عنوان یادگار ارزشمند امام راحل (ره) گفت: خدمت در بنیاد شهید تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک عبادت بزرگ و توفیق الهی است. تلاشهای شما در این مجموعه بسیار ارزشمند است و باید قدردان این زحمات بود. بنیاد شهید امروز وظیفه سنگینی نه تنها در قبال رسیدگی به امور معیشتی و درمانی ایثارگران دارد، بلکه پرچمدار اصلی ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه و انتقال این مفاهیم عالی به نسل جوان است.
آیت الله فلاحتی افزود: در هیچ کجای دنیا نظامی با این مختصات، پیوند معنوی و حمایتهای قلبی از فداکاران خود وجود ندارد. عزت، اقتدار و امنیتی که امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان به آن میبالد، بیشک ثمره خون پاک شهدا و ازخودگذشتگی جانبازانی است که با تمام وجود به میدان آمدند و ما تا ابد مدیون این عزیزان هستیم.
پیشرفتهای علمی و صنعتی در سایه امنیت حاصل از خون شهدا
وی با اشاره به دستاوردها و پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف که در بستر امنیت حاصل از خون شهدا به دست آمده است، بیان کرد: امروز علم، قدرت و توانمندی ایرانیان در جهان شناخته شده است. به عنوان نمونه، در عرصه صنعت و تولید، کارخانجاتی نظیر صنایع چوب و کاغذ منطقه صومعهسرا ظرفیتهای عظیمی دارند که نشاندهنده توانمندیهای داخلی است و با همت متخصصان کشورمان اداره و در صورت نیاز به سرعت ترمیم میشوند.
امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقهای و جهانی اشاره کرد و افزود: قدرتهای بزرگ اروپایی و حامیان مالی رژیم صهیونیستی با تمام توان به میدان آمدند. صهیونیستها با وجود ۷۵ سال سابقه سازماندهی و برنامهریزی دقیق، امروز در برابر جبهه مقاومت با چالشهای اساسی روبرو شدهاند که این نشاندهنده اشتباه محاسباتی دشمنان و برکت خون شهدای مقاومت است.
زیباترین دوره تاریخ و شگفتیسازی ملت ایران
وی با استناد به دعای عرفه امام حسین (ع) که خداوند را برای زیستن در دوران اسلام شاکراست، خاطرنشان کرد: ما نیز باید افتخار کنیم که در این مقطع از تاریخ و در ایران اسلامی زندگی میکنیم. با وجود برخی مشکلات، امنیت و آرامش کشور مثالزدنی است و خداوند در حال قدرتنمایی و نشان دادن نعمتهای خود به ماست.
نماینده ولیفقیه در گیلان با تجلیل از ایستادگی ملت ایران تصریح کرد: بخش عظیمی از یاس دشمنان ناشی از حضور، مقاومت و بصیرت همین مردم است که با شجاعت و با الگوگیری از فرهنگ شهادت در برابر آمریکا ایستادهاند.
وی در پایان با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در ایجاد وحدت و خنثیسازی توطئههای دشمنان تاکید کرد: همه ما باید قدردان نعمت ولایت و خون شهدا باشیم و با رفع نواقص، در مسیر خدمت صادقانه به مردم و بهویژه خانوادههای معظم ایثارگران گام برداریم.
در این دیدار، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه گزارشی از فعالیتهای این نهاد، خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را بزرگترین افتخار نظام دانست و اظهار داشت: «بنیاد شهید با تمام توان در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حل مشکلات معیشتی، درمانی و فرهنگی یادگاران دفاع مقدس گام برمیدارد.
وی همچنین با اشاره به برنامههای تحولی بنیاد، بر لزوم همکاری همه دستگاهها برای تکریم شایسته ایثارگران تاکید کرد و افزود: «تلاش ما این است که با بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، مأمن و پناهگاهی صادق برای جامعه ایثارگری باشیم و میراث گرانبهای شهدا را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
