۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

آیت الله فلاحتی: پیشرفت‌های علمی کشور در سایه امنیت حاصل از خون شهداست

رشت- نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه پیشرفت‌های صنعتی و علمی کشور در سایه امنیت حاصل از خون شهداست، گفت: ایستادگی ملت ایران با الگوگیری از فرهنگ شهادت، دشمنان را مأیوس کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر اینکه دستاوردهای عظیم علمی و صنعتی امروز کشور ثمره امنیت به‌دست‌آمده از خون پاک شهداست، اظهار کرد: ملت شجاع ایران با تکیه بر فرهنگ غنی ایثار و شهادت، توطئه‌های دشمنان و جبهه استکبار را به یأس کشانده و با اقتدار در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارند.

وی با تاکید بر جایگاه والای بنیاد شهید به عنوان یادگار ارزشمند امام راحل (ره) گفت: خدمت در بنیاد شهید تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک عبادت بزرگ و توفیق الهی است. تلاش‌های شما در این مجموعه بسیار ارزشمند است و باید قدردان این زحمات بود. بنیاد شهید امروز وظیفه سنگینی نه تنها در قبال رسیدگی به امور معیشتی و درمانی ایثارگران دارد، بلکه پرچمدار اصلی ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه و انتقال این مفاهیم عالی به نسل جوان است.

آیت الله فلاحتی افزود: در هیچ کجای دنیا نظامی با این مختصات، پیوند معنوی و حمایت‌های قلبی از فداکاران خود وجود ندارد. عزت، اقتدار و امنیتی که امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان به آن می‌بالد، بی‌شک ثمره خون پاک شهدا و ازخودگذشتگی جانبازانی است که با تمام وجود به میدان آمدند و ما تا ابد مدیون این عزیزان هستیم.

پیشرفت‌های علمی و صنعتی در سایه امنیت حاصل از خون شهدا

وی با اشاره به دستاوردها و پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف که در بستر امنیت حاصل از خون شهدا به دست آمده است، بیان کرد: امروز علم، قدرت و توانمندی ایرانیان در جهان شناخته شده است. به عنوان نمونه، در عرصه صنعت و تولید، کارخانجاتی نظیر صنایع چوب و کاغذ منطقه صومعه‌سرا ظرفیت‌های عظیمی دارند که نشان‌دهنده توانمندی‌های داخلی است و با همت متخصصان کشورمان اداره و در صورت نیاز به سرعت ترمیم می‌شوند.

امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه‌ای و جهانی اشاره کرد و افزود: قدرت‌های بزرگ اروپایی و حامیان مالی رژیم صهیونیستی با تمام توان به میدان آمدند. صهیونیست‌ها با وجود ۷۵ سال سابقه سازماندهی و برنامه‌ریزی دقیق، امروز در برابر جبهه مقاومت با چالش‌های اساسی روبرو شده‌اند که این نشان‌دهنده اشتباه محاسباتی دشمنان و برکت خون شهدای مقاومت است.

زیباترین دوره تاریخ و شگفتی‌سازی ملت ایران

وی با استناد به دعای عرفه امام حسین (ع) که خداوند را برای زیستن در دوران اسلام شاکراست، خاطرنشان کرد: ما نیز باید افتخار کنیم که در این مقطع از تاریخ و در ایران اسلامی زندگی می‌کنیم. با وجود برخی مشکلات، امنیت و آرامش کشور مثال‌زدنی است و خداوند در حال قدرت‌نمایی و نشان دادن نعمت‌های خود به ماست.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تجلیل از ایستادگی ملت ایران تصریح کرد: بخش عظیمی از یاس دشمنان ناشی از حضور، مقاومت و بصیرت همین مردم است که با شجاعت و با الگوگیری از فرهنگ شهادت در برابر آمریکا ایستاده‌اند.

وی در پایان با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در ایجاد وحدت و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان تاکید کرد: همه ما باید قدردان نعمت ولایت و خون شهدا باشیم و با رفع نواقص، در مسیر خدمت صادقانه به مردم و به‌ویژه خانواده‌های معظم ایثارگران گام برداریم.

در این دیدار، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این نهاد، خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را بزرگترین افتخار نظام دانست و اظهار داشت: «بنیاد شهید با تمام توان در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حل مشکلات معیشتی، درمانی و فرهنگی یادگاران دفاع مقدس گام برمی‌دارد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های تحولی بنیاد، بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای تکریم شایسته ایثارگران تاکید کرد و افزود: «تلاش ما این است که با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، مأمن و پناهگاهی صادق برای جامعه ایثارگری باشیم و میراث گرانبهای شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

