امام جمعه رشت: نظام اسلامی از نهضت جنگل درس استقلال آموخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردمی شهر رشت با درخواست صلوات برای همه زنان، مردان، جوانان و نوجوانانی که به عشق انقلاب در میادین حاضر میشوند، اظهار داشت: رمز ماندگاری نهضت جنگل سه چیز بود؛ اول استقلال فکری میرزا کوچکخان، دوم پایبندی او و یارانش به ارزشهای والای اسلامی و سوم، عدم وابستگی به شرق و غرب.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی نیز همین مسیر را تاکنون طی کرده است، افزود: امام راحل به ما آموخت که نام حکومت «جمهوری اسلامی» باشد، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم. این افتخاری است که تا امروز ماندگار شده است.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به سه عرصه جنگ خانمانسوز جهانی تصریح کرد: عرصه اول میدان نبرد است که نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و فراجا جانانه تلاش میکنند؛ عرصه دوم خیابان است که مردم با حضور خود «لیلهالقدر» میآفرینند و عرصه سوم دیپلماسی است که باید در آن هوشیار بود.
آیتالله فلاحتی با بیان نگرانی از مذاکرات با آمریکا خاطرنشان کرد: ما به مدیران سیاسی خود اعتماد داریم اما خوف داریم؛ زیرا هر وقت با آمریکاییهای پلید و جنایتکار پای میز نشستیم، غنای سوخت هستهای را از ۱۸ درصد به ۴۸ درصد رساندند و آب سنگین اراک و بسیاری از مراکز هستهای را تعطیل کردند.
وی با تأکید بر اینکه مردم نامحرم نیستند و باید از جزئیات مذاکرات مطلع شوند، گفت: مردم ما شبها از خواب و آرامش خود زدهاند. ضربهای که به صهیونیستهای غاصب وارد شده تا یک قرن آنان را زمینگیر خواهد کرد.
امام جمعه رشت در پایان با تجلیل از حضور مردم گیلان، اظهار داشت: شما مایه افتخار ایران و ایرانی هستید.
