ترامپ: هیچ قولی به رئیس جمهور چین در مورد تایوان ندادم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امروز جمعه حین بازگشت به کشورش در هواپیما از سفر ۲ روزه چین، پیرامون جزیره تایوان ادعا کرد: ممکن است یک معامله تسلیحاتی در ارتباط با تایوان را تأیید کنم و ممکن است تأیید نکنم. هیچ چیزی در این باره تغییر نکرده است و ما به دنبال جنگ نیستیم! من با رئیس جمهور چین در مورد تایوان و ایران به طور گسترده صحبت کردم و معتقدم که ما دیدگاه‌ های مشابهی داریم! من هیچ قولی به رئیس جمهور چین در مورد تایوان ندادم. ما در مذاکرات خود با طرف چینی در مورد موضوع تراشه‌های الکترونیکی صحبت نکردیم! من در مورد خلع سلاح هسته‌ای با رئیس جمهور چین صحبت کردم و این موضوعی است که همیشه با مسکو و پکن در مورد آن بحث می‌کنم!

رئیس‌جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت: سفر من به چین تاریخی بود و ما توافق‌نامه‌های تجاری بزرگی را منعقد کردیم. ظرف چند روز آینده در مورد لغو تحریم‌های شرکت‌های نفتی چینی که نفت ایران را خریداری می‌کنند، تصمیم خواهم گرفت. چینی‌ها عملیات جاسوسی (علیه آمریکا) انجام می‌دهند و ما نیز عملیات جاسوسی (علیه پکن) انجام می‌دهیم.

این مقام آمریکا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «اگر کار به جنگ بکشد از تایوان در مقابل چین دفاع می‌کنید؟»، با اتخاذ موضع خودشیفتگانه همیشگی اش مدعی شد: فقط یک نفر هست که جواب را می‌داند؛ می‌دانید کیست؟ من. همین سوال امروز توسط رئیس‌جمهور چین از من پرسیده شد. من گفتم: «من دربارهٔ این موضوع صحبت نمی‌کنم».

وی بار دیگر از پاسخگویی به جنایت این کشور در هدف قرار دادن مدرسه شجریه طیبه در میناب و شهادت ۱۶۸ غیرنظامی این حادثه طفره رفت و مدعی شد: تحقیقات در مورد هدف قرار دادن یک مدرسه در ایران در حال انجام است!

ترامپ افزود: درباره اوکراین با رئیس جمهور چین بحث کردیم، این یکی از مواردی است که دوست داریم حل و فصل شود. تا دیشب، اوضاع خوب به نظر می‌رسید، اما (اوکراینی ها) دیشب ضربه بزرگی خوردند. من رابطه خیلی خوبی با کیم جونگ اون (رهبر کره شمالی) دارم. او به کشور ما احترام گذاشته است. من هم می‌خواهم که او با ما محترمانه رفتار کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره هاوانا نیز ادعا کرد: آنها به کمک نیاز دارند. آنها واقعاً یک کشور در حال زوال هستند. ما در مورد کوبا حرف‌ های زیادی برای گفتن داریم، اما شاید امروز نه.