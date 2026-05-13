ترامپ وارد پکن شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هواپیمای حامل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد شهر پکن پایتخت چین شد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، دیدار روسای جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی وی برای فردا (به وقت محلی) برنامه ریزی شده است.
کاخ سفید پیشتر در حساب رسمی خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشته بود: رئیس جمهور ترامپ واشنگتن دی سی را برای یک سفر تاریخی به چین ترک کرد.
رئیسجمهور آمریکا، پیش از ترک واشنگتن برای سفر به چین اعلام کرده بود که در دیدار با شی جینپینگ گفتگوهای گستردهای درباره ایران انجام خواهد داد.
ترامپ دیروز سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مذاکرات مفصلی درباره این موضوع خواهیم داشت.
این سفر 2 روزه در زمانی انجام میشود که تنشها بر سر موضوع ایران، اختلافات تجاری آمریکا و چین و همچنین مسئله جزیره تایوان همچنان پابرجاست.
به گفته یک مقام کاخ سفید، گروهی از مدیران ارشد شرکتهای آمریکایی از جمله ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیسایکس، تیم کوک، مدیرعامل اپل، و کلی اورتبرگ از بوئینگ نیز ترامپ را در این سفر همراهی خواهند کرد.
این سفر نخستین حضور یک رئیسجمهور مستقر آمریکا در چین از زمان سفر ترامپ در دوره اول ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۱۷ است.
نظر شما