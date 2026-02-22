۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

ادعای آمریکا درباره توسعه توان اتمی چین

دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مدعی شدند که چین در حال توسعه نسل جدیدی از تسلیحات هسته‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان» آمریکا در گزارشی نوشت: نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که چین در حال توسعه نسل جدیدی از تسلیحات هسته‌ای است.

بر اساس این گزارش، چین در حال توسعه تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی با قدرت تخریب کم است که پیش از این در اختیار نداشته است.

برنامه تسلیحات اتمی چین در دهه ۱۹۵۰ و در پی تشدید رقابت‌های جنگ سرد و بحران‌های امنیتی پیرامون تنگه تایوان شکل گرفت. پس از قطع همکاری هسته‌ای اتحاد شوروی در اوایل دهه ۱۹۶۰، پکن مسیر توسعه مستقل را در پیش گرفت و سرانجام در ۱۶ اکتبر ۱۹۶۴ نخستین آزمایش هسته‌ای خود را در سایت «لوپ نور» انجام داد و به پنجمین قدرت هسته‌ای جهان بدل شد. چین در سال ۱۹۶۷ نخستین بمب هیدروژنی (گرماهسته‌ای) خود را آزمایش کرد.

آمریکا تلاش می کند به بهانه توسعه فعالیت های هسته ای چین، این کشور را نیز مشمول حضور در پیمان کاهش سلاح های راهبردی(استارت نو) کند.

    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      همه کشورهای دارای سلاح هسته ای باید منع گسترش را متعهد باشند انگلیس فرانسه وهند پاکستان چین آمریکا روسیه باید متعهد باشند

