به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه شهرستان جاسک، در خطبههای نماز جمعه این هفته جاسک با تبیین پنج گام تمدنساز الهی، حضور مردم در راهپیماییها را معجزهآفرین و عامل تحکیم همبستگی ملی و دشمنشناسی خواند و با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد: استقامت ملت ایران، محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا را خنثی میکند، همانگونه که در جنگ تحمیلی عملیات رمضان شکست خوردند.
وی با توصیه به تقوای الهی، به تحلیل ابعاد حضور مردمی در صحنههای انقلاب و راهپیماییها پرداخت و آن را یکی از ارکان اصلی تحقق تمدن نوین اسلامی دانست.
امام جمعه جاسک با بیان اینکه خداوند، مسیر سعادت بشریت را با بعثت رسول خدا (ص) مشخص کرد، اظهار داشت: تکمیلکننده بعثت، حادثه غدیر بود که امامت و ولایت را برای مردم تبیین کرد. سومین گام، عاشورای اباعبدالله الحسین (ع) است که تحولات عظیمی را رقم زد. چهارمین گام، هجرت امام رضا (ع) به ایران اسلامی بود و پنجمین گام نیز انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) است که این مسیر ۲۵۰ ساله را به مرحله ظهور و انفجار نوری رساند.
وی تصریح کرد: امروز حضور مردم در راهپیماییها و خیابانها، حلقه اتصال این پنج گام مبارک برای ایجاد تمدن الهی به صورت مردمی در جهان است. ملت عزیز ایران، ملتی مبعوث شده هستند و الحمدالله در کنار رهبر فرزانه انقلاب، شاهد تدابیر حیرتآوری هستیم که اتحاد ملی را رقم میزند.
ذاکری با تأکید بر اینکه «شکر عملی ولایت» همان اتحاد و حضور در صحنه است، خاطرنشان کرد: معجزه حضور مردم در خیابانها و اجتماعات، برکات عظیمی از جمله افزایش همبستگی اجتماعی، گسترش میهنپرستی، تقویت دشمنشناسی، احساس تعلق و مسئولیتپذیری را به همراه دارد. همچنین این حضور، انگیزهها را منتقل کرده و تأثیر تربیتی فوقالعادهای بر نسل جوان و فرزندان ما میگذارد که از کلاسهای درسی کمتر نیست.
امام جمعه جاسک در بخش دوم خطبهها با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در عرصه انرژی و اقتصاد جهانی، گفت: آمریکا با محاصره دریایی به دنبال فشار بر جمهوری اسلامی ایران است، اما باید بدانند که با حرف زدن و تهدید، هیچ کدام از مختصات بازدارندگی ایران از دست نخواهد رفت.
وی افزود: آمریکا قصد دارد با فشار بر ایران، نارضایتی داخلی ایجاد کند اما چیزی که مهم است استقامت ملت ایران است. همانگونه که در جنگ تحمیلی و عملیات رمضان، آمریکا نتوانست به هیچ یک از اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی خود دست یابد، امروز نیز این محاصرهها شکست خواهد خورد.
ذاکری با اشاره به شکست راهبردی آمریکا در منطقه و جهان، یادآور شد: آمریکاییها میخواستند با پیروزی بر جمهوری اسلامی ایران، از چین امتیاز بگیرند و مسئله تایوان را حل کنند، اما اکنون نه تنها به اهداف خود نرسیدند، بلکه رئیسجمهور آمریکا در موضع ضعف در برابر چین قرار گرفته است. همچنین طرحهایی مانند اعمال تعرفههای سنگین و تهدیدهای لفافی، نه تنها عملی نشده، بلکه عملاً راهبرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه تقویت شده است.
امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مردم استان هرمزگان و تماسهای مکرر آنها برای پیگیری مسائل، خواستار نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان و جایگاههای تصمیمگیری شد و تصریح کرد: با متخلفین باید برخورد قاطع صورت گیرد، حتی اگر بدانیم یک درصد اثرگذاری دارد. این کار باید با جدیت و قاطعیت ادامه یابد تا حرمت مردم و شأن نظام حفظ شود.
ذاکری در پایان با تسلیت شهادت امام جواد علیهالسلام، سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) را نیز فرصتی برای بهرهمندی معنوی دانست و ضمن گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیتالله رئیسی، رئیسجمهور شهید و خادمان نمونه، اظهار داشت: امام حسین (ع) به ما آموخت که شخصیتهای خدمتگزار الگو هستند. آیتالله رئیسی با عمل خود، نسلی جدید از خدمت بیمنت به مردم را به همگان نشان داد. امیدواریم مسئولین عزیز با همت والا، این مسیر را ادامه دهند و حساب جدیدی از خدمت به مردم باز کنند.
