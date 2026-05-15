امام جمعه خوی: حضور مردم، نقشه دشمن را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت قاسمخانی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان عقبنشینی نخواهد کرد و همچنان با وحدت و انسجام از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع میکند.
وی با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع)، وفاداری به ولایت و ایستادگی در مسیر انقلاب را از مهمترین درسهای مکتب اهلبیت(ع) دانست و افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس، جبهه مقاومت و حوادث اخیر ثابت کردهاند که در سختترین شرایط نیز پای نظام اسلامی میایستند.
امام جمعه خوی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و صحنههای اجتماعی، تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با فشار اقتصادی و عملیات روانی میتواند مردم را خسته کند اما حضور گسترده ملت، تمام محاسبات آنان را برهم زد.
حجتالاسلام قاسمخانی همچنین بر برخورد جدی با محتکران و اخلالگران اقتصادی تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید اجازه سوءاستفاده از شرایط کشور را به سودجویان ندهند.
وی صرفهجویی، همدلی و حفظ اتحاد ملی را از نیازهای مهم کشور عنوان کرد و افزود: ملت ایران با تبعیت از ولایت و حفظ انسجام، دشمنان را ناکام خواهند گذاشت.
