۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۸

استاندار هرمزگان: جاسک جایگاه ویژه‌ای در آینده ژئوپلیتیکی کشور دارد

جاسک-استاندار هرمزگان گفت: جاسک جایگاه ویژه‌ای در آینده ژئوپلیتیکی کشور دارد و پروژه‌های کلان ملی و زیرساختی برای آن طراحی شده و باید سازوکارهای تسریع اجرای این پروژه‌ها فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، در نشست شورای اداری شهرستان جاسک با تأکید بر نقش راهبردی مکران گفت: توسعه این منطقه، اولویتی ملی است که با تأکید مقام معظم رهبری و پشتیبانی دولت چهاردهم سرعت گرفته است.

استاندار هرمزگان با اشاره به جایگاه ویژه مکران گفت: جاسک و منطقه پیرامونی آن نقطه ثقل توسعه دریامحور کشور است؛ پهنه‌ای که ظرفیت تمدنی ایران در آن نهفته است و امروز با تأکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های قانون برنامه هفتم، توسعه آن وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر شده است.

وی افزود: در فصل دوازدهم برنامه هفتم توسعه، ۱۰ محور اساسی برای توسعه دریامحور مشخص شده و این چارچوب قانونی، پشتوانه حرکت شتابان دولت چهاردهم در مکران است.

آشوری تازیانی یکی از اصول توسعه در استان را حکمرانی مطلوب مبتنی بر حضور سه‌ضلعی حاکمیت، مردم و نهادهای مدنی عنوان کرد و گفت: امروز تشکل‌های مردمی در آموزش‌وپرورش، ورزش و سلامت پای‌کار آمده‌اند و این همبستگی اجتماعی، ما را قادر می‌سازد مسیر خدمت‌رسانی را کوتاه‌تر و سریع‌تر طی کنیم.

او تأکید کرد: در گفتمان امام و رهبری، مسئولیت چیزی جز خدمت بی‌منت نیست و هر کس شأنی فراتر از خدمت برای خود قائل شود از مسیر گفتمانی انقلاب فاصله گرفته است.

استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی جاسک گفت: این شهرستان به‌عنوان منتهی‌الیه شرق استان و همجوار با سیستان و بلوچستان و کرمان، جایگاه ویژه‌ای در آینده ژئوپلیتیکی کشور دارد. پروژه‌های کلان ملی و زیرساختی برای آن طراحی شده و باید سازوکارهای تسریع اجرای این پروژه‌ها فراهم شود.

او با بیان اینکه خواسته‌ها و مطالبات مردم در قالب مصوبات سفر جمعی مدیران استان ثبت شده، افزود: اجرای این مصوبات عهد ما با مردم است و پایش اقتصادی، عمرانی و سیاسی آن با جدیت دنبال خواهد شد.

استاندار هرمزگان در پایان از همراهی امامان جمعه اهل سنت و شیعه، فرماندار، شوراها، دهیاران و مدیران شهرستان تقدیر کرد و گفت: فرودگاه شهرستان از ظرفیت‌های ارزشمند جاسک است که تنها نیازمند حمایت بیشتر استان برای ایفای نقش مؤثرتر در توسعه است.

