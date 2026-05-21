به گزارش خبرنگار مهر، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان آذربایجان شرقی عصر پنجشنبه میزبان نشستی صمیمی با حضور حجتالاسلام احمد ذاکری، مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد و مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، حجتالاسلام نیکبخت روحانی مسجد امام حسن عسکری(ع) سردرود و اعضای هیئت امنای این مسجد بود.
در این نشست که با هدف تقویت ارتباط و تعامل بیشتر میان مرکز و مساجد محلهمحور برگزار شد، موضوعاتی پیرامون ارتقای جایگاه مسجد در سطح محلی و نقش آن در هدایت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی محله مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حاضران در این جلسه با تأکید بر اهمیت فعالسازی ظرفیتهای مردمی در مساجد، به بررسی راهکارهایی برای افزایش حضور و مشارکت جوانان و نوجوانان در برنامههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی پرداختند.
حجتالاسلام ذاکری در این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی مسجد در شکلدهی به هویت دینی و اجتماعی محلات، اظهار کرد: حضور فعال نسل جوان در برنامههای مسجدی میتواند زمینهساز پویایی فرهنگی و تقویت ارتباط نسل جدید با ارزشهای دینی باشد.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای نوین در «طرح محراب» برای جذب بیشتر نوجوانان و جوانان تأکید کرد و گفت: استفاده از روشهای خلاقانه و برنامههای متناسب با نیازهای نسل امروز میتواند به افزایش مشارکت نوجوانان محله در فعالیتهای مسجد کمک کند.
در ادامه این نشست، روحانی مسجد و اعضای هیئت امنا نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه برنامههای فرهنگی و تقویت فعالیتهای مسجد محور در محله مطرح کردند.
