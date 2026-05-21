۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

بررسی راهکارهای تحول‌آفرین در «طرح محراب» بامحوریت جوان‌گرایی در مساجد

تبریز– در نشستی با حضور مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد آذربایجان شرقی، راهکارهای تقویت نقش مسجد در محله و افزایش مشارکت جوانان و نوجوانان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان آذربایجان شرقی عصر پنجشنبه میزبان نشستی صمیمی با حضور حجت‌الاسلام احمد ذاکری، مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد و مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، حجت‌الاسلام نیکبخت روحانی مسجد امام حسن عسکری(ع) سردرود و اعضای هیئت امنای این مسجد بود.

در این نشست که با هدف تقویت ارتباط و تعامل بیشتر میان مرکز و مساجد محله‌محور برگزار شد، موضوعاتی پیرامون ارتقای جایگاه مسجد در سطح محلی و نقش آن در هدایت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محله مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حاضران در این جلسه با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در مساجد، به بررسی راهکارهایی برای افزایش حضور و مشارکت جوانان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی پرداختند.

حجت‌الاسلام ذاکری در این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی مسجد در شکل‌دهی به هویت دینی و اجتماعی محلات، اظهار کرد: حضور فعال نسل جوان در برنامه‌های مسجدی می‌تواند زمینه‌ساز پویایی فرهنگی و تقویت ارتباط نسل جدید با ارزش‌های دینی باشد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین در «طرح محراب» برای جذب بیشتر نوجوانان و جوانان تأکید کرد و گفت: استفاده از روش‌های خلاقانه و برنامه‌های متناسب با نیازهای نسل امروز می‌تواند به افزایش مشارکت نوجوانان محله در فعالیت‌های مسجد کمک کند.

در ادامه این نشست، روحانی مسجد و اعضای هیئت امنا نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه برنامه‌های فرهنگی و تقویت فعالیت‌های مسجد محور در محله مطرح کردند.

