۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

حجت الاسلام قدسی: کنترل قیمت‌ها و مقابله با گران‌شدن کالاها ضروری است

خلخال - امام جمعه خلخال گفت: نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها و مقابله با گران‌شدن کالاها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید رضا قدسی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خلخال، وضعیت فعلی بازار را نگران‌کننده دانست و اظهار کرد: افزایش فاحش و لحظه‌ای قیمت کالاها برای مردم غیرقابل تحمل شده است و مسئولان و نهادهای نظارتی باید تلاش‌های مضاعفی را برای کنترل قیمت‌ها به کار گیرند.

وی با اشاره به تضاد میان شرایط جنگی و وضعیت فعلی افزود: در روزهای نبرد با دشمن، قیمت‌ها ثابت بود اما متأسفانه پس از برقراری آتش‌بس، شاهد افزایش کم‌سابقه قیمت‌ها هستیم که فشار اقتصادی شدیدی را بر اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده است

امام جمعه خلخال همچنین به تفاوت قیمت کالاها در شهرستان نسبت به مرکز استان اشاره کرد و این اختلاف فاحش را جای تعجب و تأسف دانست.

وی ضمن توصیه به بازاریان برای رعایت حال مردم، بر اهمیت همدلی و شفقت در معاملات تأکید کرد

حجت الاسلام قدسی در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت شهید جمهور و شهدای خدمت، ابراز امیدواری کرد که ساده‌زیستی و خلوص نیت این شهدا، الگویی برای دولتمردان و مسئولین در ارائه خدمات صادقانه به مردم باشد.

