حسینی: قرارگاه اقتصادی برای ساماندهی وضعیت معیشتی مردم شکل گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام سیدعلی حسینی در خطبههای نمازجمعه بندر دیر با گرامیداشت هفته سلامت و قدردانی از پزشکان، پرستاران و فعالان حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: در سیره و کلام پیشوایان دینی، سلامت جایگاه ویژهای دارد و جامعه اسلامی زمانی میتواند به وظایف خود عمل کرده و مسیر پیشرفت مادی و معنوی را طی کند که از سلامت و توانمندی برخوردار باشد.
وی با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه سلامت اظهار داشت: انقلاب اسلامی که با الهام از آموزههای اسلام به پیروزی رسید، در حوزه بهداشت و درمان گامهای مهمی برداشته و نسبت به دوران رژیم ستمشاهی پیشرفتهای قابل توجهی از نظر کمی و کیفی حاصل شده است؛ هرچند هنوز در برخی زمینهها با کمبودهایی مواجه هستیم.
حسینی همچنین از مسئولان اجرایی، نماینده مجلس و دانشگاه علوم پزشکی خواست برای تأمین پزشک متخصص، بهویژه متخصص بیهوشی در شهرستان دیر اقدام کنند و افزود: نبود این تخصص موجب تعطیلی بخشهایی مانند جراحی و زنان و زایمان شده و انتظار میرود در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ شود.
حسینی ضمن گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به خدمات و مجاهدتهای او در دوران دفاع مقدس و پس از آن، گفت: او شخصیتی بود که جان خود را برای اسلام و انقلاب در کف دست گذاشت و آرزو داشت بارها در راه دفاع از ملت ایران به شهادت برسد.
وی با اشاره به روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی اظهار کرد: فردوسی از مفاخر بزرگ کشور است و بقای زبان فارسی و بخش مهمی از هویت فرهنگی ما وامدار شاهنامه این شخصیت بزرگ است.
امام جمعه دیر افزود: لازم است مفاخر فرهنگی خود را بشناسیم، آنها را به نسلهای آینده معرفی کنیم و در پاسداشت زبان فارسی تلاش بیشتری داشته باشیم.
لزوم تسهیل ازدواج
وی با تسلیت شهادت امام جواد(ع) و تبریک سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: مشکلات متعددی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد و سختگیری برخی خانوادهها نیز به این مشکلات دامن میزند. در بسیاری از موارد به جای توجه به دین، اخلاق، صداقت و درستکاری، تنها مسائل مادی مانند خانه، خودرو و وضعیت مالی مورد توجه قرار میگیرد؛ در حالی که ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) بهترین الگو برای سادهزیستی و معیارهای صحیح در ازدواج است.
حسینی نخستین گام برای مقابله با خطر پیری جمعیت را تسهیل ازدواج جوانان دانست و گفت: امام شهید ما نسبت به کاهش جمعیت و پدیده پیرشدن جامعه هشدار داده بودند، بنابراین همه کسانی که به آرمانهای امام شهید علاقهمند هستند باید در حد توان برای ازدواج جوانان کمک کنند.
وی افزود: اگر دختر و پسری به دلیل فراهم نشدن شرایط ازدواج به گناه کشیده شوند، علاوه بر خودشان، والدین، مسئولان و افراد توانمند جامعه نیز در این زمینه مسئولیت دارند و باید برای آسان شدن ازدواج جوانان تلاش کنند.
امام جمعه دیر با بیان اینکه مشکلات اقتصادی همیشه وجود داشته است، تصریح کرد: در گذشته خانوادههایی با تعداد فرزندان زیاد زندگی میکردند، در حالی که از وضعیت مالی بالایی برخوردار نبودند؛ اما به وعدههای الهی و آیات قرآن ایمان داشتند و از اسراف و هزینههای بیهوده پرهیز میکردند.
وی فرهنگ و سبک زندگی را از عوامل مهم کاهش فرزندآوری دانست و گفت: برخی افراد تمایلی به پذیرش مسئولیت ندارند و تغییر سبک زندگی را بهانهای برای فرزندآوری کمتر قرار دادهاند.
امام جمعه دیر با اشاره به سالروز شهادت شهید آیتالله رئیسی و همراهان وی و روز شهدای خدمت گفت: رهبر شهید فرمودند اشهید رییسی جامعالاطراف بود و از سربازان مکتب امام و سرباز ولایت، خستگیناپذیر، مردمی و خادمالرضا بود.
وی افزود: ایشان در حال تلاش و خدمترسانی به مردم جان خود را از دست داد و تمام عمرش در خدمت به اسلام و انقلاب سپری شد. خدمت به مردم از بارزترین ویژگیهای ایشان بود و برای مردم کرامت قائل بود. مظهر شعارهای انقلاب بود و دنیا ایشان را به عنوان رئیسجمهور انقلاب میشناخت و با دشمنان انقلاب با صراحت مرزبندی میکرد.
حسینی ابراز کرد: شهید آیتالله رییسی حرف دوپهلو نمیزد که هم دوست و هم دشمن خوششان بیاید و به لبخند دشمن اعتماد نمیکرد. اینها ارزش و درس است. دو گام بزرگ عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس از اقدامات مهم ایشان بود.
امام جمعه دیر با اشاره به شرایط منطقه و تقابل ارادهها میان ایران و دشمنان، گفت: امام امت، نیروهای میدان، دستگاه دیپلماسی و مسئولان خدمتگزار کشور در عرصه جنگ ارادهها حضور دارند و امروز در این نبرد، جبهه انقلاب اسلامی بر دشمن پیروز است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: این مشکلات غیرقابل انکار است و همانگونه که در حوزه نظامی قرارگاه خاتمالانبیا ایجاد شد، در حوزه اقتصادی نیز باید یک قرارگاه اقتصادی برای ساماندهی وضعیت معیشتی مردم شکل گیرد.
وی افزود: برخی محتکران و گرانفروشان در تلاشاند با ایجاد کمبود و فشار اقتصادی بر مردم، نارضایتی و فتنه اقتصادی ایجاد کنند و لازم است قوای سهگانه با تشکیل چنین قرارگاهی با این عوامل مقابله کنند.
امام جمعه دیر صرفهجویی را از جهادهای مهم امروز دانست و گفت: با توجه به آسیب دیدن برخی زیرساختها، صرفهجویی در مصرف برق، آب و سوخت یک ضرورت است و مردم، مغازهها و خانوادهها باید در این زمینه همکاری کنند.
وی با قدردانی از نیروهایی که در شرایط سخت در نقاط مختلف کشور در حال تأمین امنیت هستند، گفت: بسیاری از نیروهای بسیجی و امنیتی در کوهها، دریا و مناطق مختلف به صورت شبانهروزی مشغول رصد دشمنان هستند و ما که در خانهها هستیم میتوانیم با صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی از آنها حمایت کنیم.
امام جمعه دیر درباره استفاده از امکانات مساجد برای مراسم ختم هشدار داد و گفت: برق مسجد برای نماز و فعالیتهای فرهنگی رایگان است، اما روشن بودن همه کولرهای مسجد از صبح تا ظهر یا تا غروب برای مراسم ختم، تصرف در حق مردم است و جنبه شرعی ندارد.
وی تأکید کرد: برگزاری چنین مراسمهایی در مساجد بیش از دو ساعت و نیم مجاز نیست و در صورت نیاز باید در منازل برگزار شود و این موضوع به بانیان و هیئت امنای مساجد اعلام خواهد شد.
