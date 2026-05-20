امام جمعه دیر: شهید رئیسی جایگاه ایران اسلامی را بالا برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی عصر چهارشنبه در جمع مردم دیر اظهار : مردم ۸۰ شب است که در صحنه هستند و در شهرهای مختلف و روستاهای توابع شهرستان ما نیز مردم هر شب ساعت‌ها در صحنه هستند و این حضور آگاهانه، با بصیرت، با معرفت و حماسی ملت ما ایران اسلامی را به عنوان یک قدرت بزرگ در دنیا مطرح کرده است.



امام جمعه دیّر افزود: مسئله جمعیت به آینده کشور ارتباط دارد و همین مسئله جمعیت و حضور مردم در صحنه است که دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است. باید این حضور و دشمن‌شناسی مردم را با تمام وجود ارج بگذاریم.

مشکلات زمین در شهرستان رسیدگی شود



حسینی با اشاره به مشکلات زمین در شهرستان دیّر گفت: مشکلات زمین در محله خورخندل و سایر نقاط شهرستان و همچنین واگذاری زمین دیّر به شهرستان‌ همجوار از ابتدا با اعتراض مردم مواجه بوده است.



وی عنوان کرد: در دولت شهید رئیسی اتفاقی افتاد که ما در جریان نبودیم و بعد از آن تا امروز پیگیر بوده‌ایم. خود مردم و جوان‌های ما به زمین نیاز دارند، بنابراین از ابتدا مردم ما به این واگذاری اعتراض داشتند و باید حق به حق‌دار برسد.



امام جمعه دیّر افزود: با توجه به احساس خطری که امام شهید درباره کاهش جمعیت و پیرجمعیتی کشور داشتند، اگر دستگاه‌ها و مسئولان ما مانند امام شهید احساس خطر می‌کردند، امروز وضعیت ما بهتر بود.



حسینی گفت: مرغ تخم‌گذار سه هفته روی تخم می‌خوابد تا تبدیل به جوجه شود و در اصطلاح محلی به این وضعیت می‌گویند مرغ «کُرُک» شده است. اکنون ۸۰ شب و روز است که بعضی از مسئولان ما در مرکز استان کُرُک شده‌اند و از جای خود تکان نمی‌خورند.



وی افزود: رئیس‌جمهور محترم حتی در زمان بمباران تهران در اجتماعات مردمی شرکت می‌کرد و به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها سر می‌زد و رهبر معظم انقلاب نیز از ایشان تشکر کردند.



امام جمعه دیّر با اشاره به سخن رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه کسانی که تنها در زمان امن و امان حضور دارند بود و نبودشان دیگر فرقی نمی کند گفت: در مسئله جمعیت نیز اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گوش شنوایی ندارد؛ ما به مردم می‌گوییم زاد و ولد کنید و فرزندآوری داشته باشید و زمین به شما می‌دهند، اما خبری نمی‌شود.



وی خطاب به رییس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: شما به عنوان مدعی‌العموم این حق مردم را استیفا کنید و آقایان را بیاورید تا در حضور مردم پاسخ دهند، این وظیفه‌شناسی در مسئله جمعیت و فرزندآوری است. دولت طبق قانون جوانی جمعیت باید به کسانی که فرزند سوم و چهارم به بعد دارند ۲۰۰ متر زمین واگذار کند، اما این کار انجام نمی‌شود.



وی درباره وام ازدواج گفت: بانک‌ها یا می‌گویند پول وام ازدواج را نداریم یا پرداخت وام آن قدر طولانی می‌شود که جوان از زن گرفتن پشیمان می‌شود.



حسینی با اشاره به هفته سلامت بیان کرد: مسئله امنیت غذایی از بحث سلامت غذا و غذای کافی و دسترسی به غذا و کالاهای اساسی است. بازار ما پر از جنس است، اما اگر انسان قدرت خرید نداشته باشد چه فایده‌ای دارد.



وی با اشاره به گلایه مردم از احتکار و گران‌فروشی گفت: باید با کسانی که مانند زالو خون مردم را می‌مکند برخورد شود. در این موقعیت جنگی که دشمن از یک طرف ما را تهدید می‌کند، برخی هم می‌خواهند دل مردم را خالی کنند و مقابل نظام قرار دهند؛ نباید به این‌ افراد رحم کرد بلکه باید آن‌ها را گرفت و به مردم معرفی کرد.

لزوم توجه به امنیت غذایی مردم



امام جمعه دیّر ادامه داد: امنیت غذایی مردم و دسترسی مردم به غذا مهم است. از دولتمردان تشکر می‌کنم که در این موقعیت جنگی و در این ۸۰ روز مشکل کمبود کالاهای اساسی نداشتیم، اما مشکل گرانی و گران‌فروشی مردم را آزار می‌دهد.

حسینی با اشاره به دومین سالگرد شهدای خدمت، آیت‌الله رئیسی و همراهان وی، گفت: شهید آیت الله رییسی از نظر شخصیتی یکی از شاگردان مکتب امام و سرباز ولایت و امام شهیدمان بود؛ فردی به تمام معنا انقلابی که مانند شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی با صلابت و قاطع از انقلاب حمایت می‌کرد و در مقابل ضدانقلاب، منافقین و استکبار موضع‌گیری داشت و مظهر شعارهای انقلاب بود.



وی افزود: شهید رئیسی مرزبندی صریح داشت و به لبخند دشمن اعتماد نمی‌کرد. این برای مسئولان ما درس است که در پیشبرد امور بدون نگاه به دشمنان و بیگانگان حرکت کنند؛ در حالی که تیم مذاکره‌کننده کار خود را انجام می‌داد، ایشان نیز از تجربه دولت آقای روحانی عبرت گرفته بود و بدون اعتماد به دشمن کار خود را پیش می‌برد.



امام جمعه دیّر، کار برای مردم و خدمتگزاری به مردم را بارزترین ویژگی شهدای خدمت دانست و خاطرنشان کرد: ارتباط با چین و روسیه در دولت شهید رییسی و قراردادهای راهبردی و همچنین عضویت در سازمان شانگهای و پیمان بریکس باعث شد این ارتباطات در شورای امنیت نیز ثمر دهد و چین و روسیه قطعنامه‌هایی را که علیه ایران می‌خواست صادر شود وتو کنند.



حسینی افزود: دنیا شناخت خوبی از ایران نداشت، اما شهید رئیسی جایگاه ایران اسلامی را بالا برد.



وی گفت: ایشان بلافاصله پس از آغاز مسئولیت ریاست‌جمهوری، با تماس با رئیس‌جمهور چین بیش از ۲۰۰ میلیون دوز واکسن وارد کشور کرد و تزریق واکسن به مردم شتاب گرفت.



امام جمعه دیّر در پایان با اشاره به خدمات رئیس‌جمهور شهید گفت: احیا و راه‌اندازی هزاران کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل، اجرای قانون تعرفه پرستاری، توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت و اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان از جمله اقدامات مهم دولت شهید رئیسی بود.