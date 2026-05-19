به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دیّر با انتقاد صریح از ضعف در عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی جمعیت، بر لزوم پاسخگویی مسئولان بانک‌ها و راه و شهرسازی در قبال عدم تحقق وعده‌های حمایت از خانواده تأکید کرد.



امام جمعه دیّر با اشاره به خطر پیرجمعیتی و کاهش نیروی جوان که نقش پیشران در اقتدار کشور دارند، بیان داشت: سیاست‌های کلی جمعیت که توسط امام شهید انقلاب ابلاغ شد، در مرحله اجرا دچار چالش‌های جدی است. وام ازدواج پرداخت نمی‌شود و یا دیر پرداخت می‌شود و وعده‌هایی نظیر واگذاری زمین و امتیازات فرزندآوری به دلیل عدم تحقق، موجبات گلایه‌مندی مردم را فراهم کرده است.



وی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های مسئول، خواستار حضور روسای بانک‌ها و راه و شهرسازی در جمع مردم و ارائه گزارش عملکرد شد و تصریح کرد: برخی مسئولان استانی با عدم حضور در شهرستان‌ ما، پیوند خود را با بدنه جامعه قطع کرده‌اند که این رویه باید اصلاح شود.



امام جمعه دیر گفت: وقتی به دلیل فقدان پزشک بیهوشی، بخش‌های جراحی و زایمان بیمارستان شهرستان تعطیل می‌شود، انتظار است مسئولان امر اعم از فرماندار، نماینده مجلس و دانشگاه علوم پزشکی رسیدگی ویژه داشته باشند.

امنیت غذایی و توان خرید مردم باید در اولویت برنامه‌های مسئولان باشد



وی با تأکید بر اینکه دسترسی به مواد غذایی سالم صرفاً به معنای وجود کالا در بازار نیست، افزود: اگر کالا در بازار باشد اما مردم قدرت خرید نداشته باشند، مصداق بارز عدم دسترسی است. بنابراین امنیت غذایی و توان خرید مردم باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.



حسینی با اشاره به اینکه پایه جوانی جمعیت، ازدواج است، خواستار آسیب‌شناسی دقیق علل افزایش آمار طلاق شد و تأکید کرد: پس از تسهیل امر ازدواج، تمرکز بر تحکیم بنیان خانواده ضرورتی است که نباید از آن غافل شد.



امام جمعه دیّر سلامت و تندرستی را بزرگ‌ترین سرمایه انسان دانست که نیازمند رویکرد پیشگیری‌محور در نظام سلامت است.



وی در پایان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید خدمت، آیت‌الله رئیسی و همراهان وی، از ایثار اهداکنندگان عضو که جانی دوباره به بیماران می‌بخشند تجلیل کرد.