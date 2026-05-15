به گزارش خبرنگار مهر، مسعود همدانلو دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی ربوکاپ دانش‌آموزی ۲۰۲۶ که در مصلی امام خمینی در حال برگزاری است، با تأکید بر رویکرد حمایتی معاونت علمی گفت این رقابت‌ها با هدف ایجاد فرصت تجربه عملی برای دانش‌آموزان در حوزه‌هایی برگزار می‌شود که همسو با روندهای جهانی و نیازهای راهبردی کشور هستند.

به گفته وی، فضای رقابتی و هیجان حاکم بر این رویدادها موجب می‌شود دانش‌آموزان با انگیزه بیشتری مسیر علمی خود را دنبال کنند و در بسیاری از موارد، همین تجربه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب آینده تحصیلی و شغلی آنان داشته باشد.

همدانلو با اشاره به نتایج سال‌های گذشته اظهار کرد: نمونه‌های متعددی وجود دارد که شرکت‌کنندگان این مسابقات، پس از ورود به این حوزه، تحصیلات تخصصی خود را ادامه داده‌اند، مهارت‌هایشان را ارتقا داده‌اند، شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس کرده‌اند یا در شرکت‌های معتبر بین‌المللی مشغول به فعالیت شده‌اند.

۵۰۰ شرکت‌کننده در مرحله فینال ربوکاپ دانش آموزی ۲۰۲۶

وی درباره گستره این دوره از مسابقات توضیح داد: در مرحله نهایی، ۵۰۰ دانش‌آموز از سراسر کشور در قالب ۵۶ تیم حضور دارند که از میان آن‌ها حداقل شش تیم به مسابقات جهانی در کره جنوبی اعزام خواهند شد. در صورت افزایش سهمیه از سوی برگزارکنندگان بین‌المللی، تعداد تیم‌های اعزامی نیز بیشتر خواهد شد.

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال افزود: ساختار مسابقات به‌گونه‌ای طراحی شده که دانش‌آموزان پس از عبور از مراحل مقدماتی و کسب حداقل‌های علمی و فنی، وارد مرحله نهایی می‌شوند و در یک فضای رقابتی استاندارد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

شبیه‌سازی کامل فضای جهانی

به گفته همدانلو، فضای رقابت‌های داخلی از نظر نحوه اجرا و شیوه داوری، کاملاً مطابق با استانداردهای جهانی طراحی شده است تا شرکت‌کنندگان پیش از حضور در عرصه بین‌المللی، تجربه عملی مشابهی را پشت سر بگذارند.

وی تأکید کرد: این فرآیند علاوه بر تقویت خودباوری دانش‌آموزان، آن‌ها را با سازوکار حضور در مسابقات جهانی و نحوه ارائه توانمندی‌هایشان آشنا می‌کند. ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال نیز به عنوان یکی از پنج عضو کمیته داوری در این رقابت‌ها حضور دارد.

حمایت از زنجیره کامل توسعه فناوری

همدانلو با اشاره به اقدامات حمایتی معاونت علمی گفت: حمایت‌ها تنها محدود به برگزاری مسابقات نیست، بلکه توسعه زیرساخت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد؛ از تقویت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مدارس گرفته تا پشتیبانی از ساخت ربات‌ها در مراکز دانشگاهی و صنعتی.

وی در تشریح فعالیت‌های ستاد اقتصاد دیجیتال افزود: حمایت از طرح‌های مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال از اولویت‌های ماست. تاکنون از پروژه‌هایی نظیر ساخت ربات‌های لایروب مخازن، ربات‌های نشت‌یاب و ربات‌های امدادگر پشتیبانی شده است؛ حوزه‌هایی که پاسخ‌گوی نیازهای عملی کشور هستند.

پنج محور فعالیت ستاد اقتصاد دیجیتال

به گفته دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال، این مجموعه در پنج حوزه اصلی شامل توسعه فناوری، توسعه صنعت، تحول دیجیتال، بهسازی فرآیندها و توسعه صادرات فعالیت می‌کند.

وی بخش مهمی از برنامه‌ها را مرتبط با تحول سازمانی در دستگاه‌های اجرایی دانست و توضیح داد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین را وارد ساختار دستگاه‌های دولتی کنیم تا هم مسیر رشد شرکت‌ها هموار شود و هم کیفیت خدمات و فرآیندهای اجرایی ارتقا یابد.

تمرکز بر حمایت از ساخت تجهیزات راهبردی مخابراتی

همدانلو در ادامه به فعالیت‌های ستاد در حوزه تلکام و مخابرات اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید تجهیزات مخابراتی، تلفن، تجهیزات رادیویی و سایر زیرساخت‌های ارتباطی در دستور کار قرار دارد، به‌ویژه اقلامی که از نظر راهبردی برای کشور اهمیت دارند.

وی تصریح کرد: حمایت‌ها از مرحله تحقیق و توسعه (R&D) آغاز می‌شود و تا مرحله ساخت و عرضه محصول در کشور ادامه دارد. در حال حاضر در تولید تجهیزاتی مانند سوئیچ‌های لایه ۲ به توان داخلی دست یافته‌ایم و برنامه حمایت از تولید سوئیچ‌های لایه ۳ نیز آغاز شده است.

به‌روزرسانی سالانه اقلام راهبردی

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: فهرست اقلام راهبردی هر سال بازنگری می‌شود و پس از تأیید در معاونت علمی، متناسب با بودجه، اولویت‌ها، نیاز دستگاه‌ها و ظرفیت‌های داخلی، برنامه اجرایی برای توسعه و تولید آن‌ها تدوین و عملیاتی می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: برگزاری این مسابقات فرصتی است تا دانش‌آموزان از همان ابتدای مسیر تحصیلی با حوزه‌های مورد نیاز کشور آشنا شوند، انتخاب آگاهانه‌تری برای آینده خود داشته باشند و در نهایت در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور نقش‌آفرینی کنند.