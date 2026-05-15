لزوم استفاده از ظرفیت طب ایرانی در افزایش باروری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مریم یزدیان گفت: متاسفانه در سالیان اخیر کاهش نرخ فرزندآوری در کشور مشاهده میشود و بسیاری از افراد این کاهش را با معیارهایی مانند وضعیت اقتصادی، امنیت کشور و سایر عوامل مرتبط میدانند.
وی افزود: به نظر میرسد میزان فرزندآوری همیشه ارتباط مستقیم و قطعی با مسائلی مانند اقتصاد و امنیت ندارد.
این متخصص طب ایرانی ادامه داد: از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد ارتباط وضعیت اقتصادی با فرزندآوری نیز همیشه مستقیم نیست؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، پس از رشد اقتصادی و حرکت به سمت صنعتیشدن و شهرنشینی، میزان فرزندآوری کاهش پیدا کرده است. در کشور ما نیز کمترین میزان فرزندآوری در میان قشر مرفه و ثروتمند مشاهده میشود. بنابراین ارتباط دادن وضعیت اقتصادی و امنیتی کشورها با میزان فرزندآوری همیشه برآورد دقیقی نیست و به نظر میرسد موضوع فرزندآوری بیش از هر چیز با باورها و نگرشهای مردم و وضعیت اعتقادی آنان گره خورده است.
وی با اشاره به روند سالمندی جمعیت در کشور، گفت: متاسفانه کشور ما با سرعت زیادی به سمت پیری و سالمندی جمعیت پیش میرود و برآوردها نشان میدهد که ممکن است حدود ۱۳۰ سال زمان لازم باشد تا یک کشور پیر دوباره به جمعیت جوان بازگردد.
یزدیان افزود: در همین راستا برخی تحلیلگران از مفهوم «جنگ جمعیتی» یاد میکنند. حتی سالها پیش یکی از مشاوران جورج بوش گفته بود که نیازی به حمله به ایران نیست، زیرا ایران ممکن است در اثر بحران جمعیتی دچار مشکل شود.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد امروز، به ویژه در شرایط حساس منطقهای و مشکلات اقتصادی، لازم است بر این موضوع تاکید شود که زنان جامعه—به خصوص زنانی که مسائل اعتقادی برایشان پررنگ است و به وطندوستی و کشور دوستی اهمیت میدهند، میتوانند نقش مهمی در توجه به موضوع فرزندآوری ایفا کنند.
یزدیان گفت: از مهمترین وظایف جامعه در شرایط فعلی، فرهنگسازی، تشویق بانوان به داشتن فرزندان بیشتر، حمایت از آنان توسط کادر درمان و همچنین جلوگیری از سقطهای غیرضروری و کمک به کاهش مشکلات خانوادههای دارای فرزند است.
این متخصص طب ایرانی تاکید کرد: لازم است از منظر پزشکی و سلامت نیز مزایای بارداری برای زنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بارداری از نگاه سلامتمحور میتواند مزایای متعددی داشته باشد. برای مثال، در زنانی که تعداد بارداریهای بیشتری دارند، خطر ابتلا به سرطان تخمدان کاهش پیدا میکند. در مقابل، زنانی که فرزندی ندارند یا تنها یک فرزند دارند، ممکن است با افزایش خطر برخی سرطانها از جمله سرطان تخمدان، سرطان رحم و سرطان دهانه رحم مواجه شوند.
یزدیان ادامه داد: همچنین مشاهده شده است زنانی که سه دوره شیردهی کامل، یعنی شیردهی دو ساله، داشتهاند، خطر ابتلا به سرطان پستان در آنان به کمتر از یک درصد میرسد؛ در حالی که سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانها در کشور محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در زنانی که دچار سندرم تخمدان پلیکیستیک هستند نیز پس از بارداری و زایمان، علائم بیماری تا حدود دو سال میتواند کنترل شود. همچنین احتمال ناباروری ثانویه در زنانی که بارداری را تجربه میکنند کاهش مییابد و زنانی که بارداریهای بیشتری دارند کمتر در معرض یائسگی زودرس قرار میگیرند.
یزدیان با اشاره به آثار روانی و اجتماعی فرزندآوری، گفت: خانوادههای چندفرزندی از نظر روحی و روانی نیز مزایای متعددی دارند. معمولا نشاط کودکان در این خانوادهها بیشتر است، احساس رضایت عاطفی و معنای زندگی در میان اعضای خانواده افزایش پیدا میکند و کودکان احساس تنهایی کمتری دارند.
وی افزود: همچنین مهارتهای اجتماعی در این کودکان بیشتر شکل میگیرد، اعتمادبهنفس آنان افزایش مییابد و احتمال اینکه در آینده بتوانند حمایت بیشتری از والدین خود داشته باشند نیز بیشتر است.
این متخصص طب ایرانی در ادامه با اشاره به ویژگیهای خانوادههای تکفرزند، اظهار کرد: در خانوادههای تکفرزند، کودکان اغلب تنها هستند و والدین نیز ممکن است استرس بیشتری درباره آنان تجربه کنند. وابستگی عاطفی شدیدی میان والدین و تکفرزند شکل میگیرد و به دلیل تمرکز زیاد بر یک فرزند، انتظارات از او افزایش پیدا میکند.
وی افزود: گاهی حتی هزینههای خانوادههای تکفرزند میتواند از خانوادههای چندفرزند بیشتر باشد. همچنین این فرزندان در آینده مسئولیت بیشتری در قبال سالمندی والدین خود خواهند داشت و شکلگیری مهارتهای اجتماعی در آنان بیشتر به محیطهای خارج از خانه وابسته میشود.
یزدیان با اشاره به نگاه دین مبین اسلام به فرزندآوری تصریح کرد: در احادیث و روایات اسلامی نیز مزایای متعددی برای فرزندآوری بیان شده است؛ از جمله گشایش روزی، رحمت و برکت در خانواده، دعا و خیرات فرزندان برای والدین پس از مرگ، تربیت فرزند صالح برای جامعه و همچنین افتخاری که پیامبر(ص) در آخرت حتی به فرزندان و فرزندان سقطشده میکنند.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، به نظر میرسد جامعه پزشکی باید بیش از گذشته به آگاهیبخشی زنان و بانوان و فرهنگسازی در این حوزه از جنبههای سلامت جسمی و روحی و روانی بپردازد.
این متخصص طب ایرانی تاکید کرد: باید توجه داشت که میزان باروری زنان با افزایش سن بهتدریج و به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند؛ بنابراین تعویق انداختن بارداری موضوع بسیار مهمی است و این مسئله بهویژه در زنان بالای ۳۵ سال اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا کیفیت تخمکها کاهش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در برخی بیماریها مانند اندومتریوز نیز اهمیت بیشتری دارد و میتواند بر روند باروری تاثیر بگذارد.
یزدیان با اشاره به ظرفیتهای طب ایرانی در حوزه ناباروری گفت: طب ایرانی ظرفیت قابل توجهی برای کمک به افزایش باروری و درمان ناباروری در کنار طب رایج دارد. این مکتب درمانی با نگاه کلینگر به سلامت اعضای مختلف بدن از جمله معده، کبد، قلب، مغز و دستگاه تناسلی و با تاکید بر اصلاح مزاج، تقویت قوا و بنیه بدنی در زمان قبل از اقدام به بارداری میتواند بهعنوان یک طب مکمل در کنار طب رایج موثر باشد.
وی افزود: طب ایرانی همچنین میتواند در کاهش عوارضی که مادر ممکن است در دوران بارداری با آن مواجه شود نقش داشته باشد و در نهایت به بهبود باروری و افزایش نرخ باروری زنان در کشور کمک کند.
این متخصص طب ایرانی اظهار کرد: در حال حاضر پزشکان متخصص طب ایرانی در سلامتکدههای طب ایرانی و بیمارستانها آماده ارائه خدمات و مشاوره به مراجعانی هستند که برای کمک به درمان ناباروری و تجربه بارداری کم عارضه تر مراجعه میکنند.
یزدیان در پایان تاکید کرد: اصلاح اصولی سبک زندگی در کنار برخی درمانهای گیاهی مورد استفاده در طب ایرانی میتواند نقش بسیار موثری در افزایش نرخ باروری زنان داشته باشد.
