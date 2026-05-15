به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار عصر جمعه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از بیمارستان ۱۵۷ تختخوابی حضرت زینب(س) شهرستان اشکذر برگزار شد با بیان اینکه امروز روز خوبی برای مردم شهرستان اشکذر است، اظهار کرد: عملیات اجرایی این مجموعه درمانی در سال ۱۳۹۳ آغاز شد و برای اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، دو سال پیگیری و دوندگی صورت گرفت.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دشواری فرآیندهای اداری در حوزه اخذ مجوزهای درمانی افزود: دریافت مجوز از وزارتخانه کار ساده‌ای نیست و گاهی سیستم اداری پاسخگوی افرادی که قصد دارند از مال شخصی خود در مسیر خدمت به مردم هزینه کنند، نیست.

وی تأکید کرد: لازم است برای تسهیل این روندها تدبیر جدی اندیشیده شود تا سرمایه‌گذاران و خیران حوزه سلامت بتوانند با سرعت و انگیزه بیشتری در این مسیر گام بردارند.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس ادامه داد: در حال حاضر درمانگاه، اورژانس و بخش داخلی این بیمارستان راه‌اندازی شده و ارائه خدمات به مردم آغاز شده است.

جوکار در عین حال با اشاره به برخی گلایه‌های مردمی گفت: تعدادی از شهروندان نسبت به تغییر وضعیت خدمات که پیش از این رایگان بوده، انتقاداتی دارند که لازم است این موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.