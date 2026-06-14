خنجری بر قلب معصومیت؛ شهدای میناب سند حقانیت ایران بر پیشانی غرب وحشی

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: میناب، شهر نخل و آفتاب، دیار انبه و یاسمین گل، شهری که به گلستان خلیج فارس معروف بود اما این روزها دیگر خبری از بوی خوش گلهای این گلستان نیست، این شهر بوی خاکستر کفشهای کوچکی میدهد که صاحبش را در هجوم موشکهای آمریکایی گم کرد، بوی پیراهنی میدهد که دیگر آغوشی برای گرم کردن ندارد، بوی کودکی میدهد به نام ماکان را میدهد؛ کوچکترین شهید جاویدالاثر تاریخ پرغصه این سرزمین، امروز گلستان خلیج فارس به گلزاری از شهدا تبدیل شده است و برروی دیوارهای این شهر داغ گل پونههای دشت میناب نشسته است،
در نخستین روز از حملات هوایی رژیم آمریکا به ایران، زمانی که قرار بود مدارس پناهگاهی امن برای آیندهسازان این مرز و بوم باشد، موشکهای ساخت پنتاگون، سقف مدرسه را بر سر فرشتههایی فرود آورد که تنها فریاد «مامان» بر لب داشتند.
این جنایت فراموش نخواهد شد. نام شهدای دانش آموز میناب در کنار هزاران کودک بیگناه قربانی تروریسم دولتی آمریکا، در تاریخ این سرزمین جاوادان میماند و روزی خواهد رسید که دادگاههای بینالمللی، پاسخگوی این جنایت آشکار علیه بشریت خواهند بود.
شهدای میناب، اسناد زنده جنایت آمریکا هستند
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تلخ مدرسه «شجره طیبه» میناب، اظهار داشت: مظلومیت شهدای دانشآموز این مدرسه، به ویژه شهید ماکان نصیری که پیکر مطهرش هرگز یافت نشد و جاویدالاثر ماند، فریاد رسای وجدانهای بیدار جهان است.
وی افزود: آمریکایی که امروز با زرادخانه رسانهای خود دم از حقوق بشر و دفاع از کودکان میزند، با دستان آلوده خود پشت این جنایت و هزاران جنایت مشابه دیگر در ایران، افغانستان، عراق، فلسطین و یمن ایستاده است. شهید ماکان نصیری نه فقط یک شهید، که یک سند زنده و انکارناپذیر از جنایت سازمانیافته آمریکا علیه کودکان بیگناه این مرزوبوم است.
امام جمعه بندر خمیر با اشاره به روحیه شجاعت و پایداری دانشآموزان میناب، گفت: این شهدای عزیز با خون پاک خود ثابت کردند که در مکتب حاج قاسم سلیمانی و زیر پرچم ولایت، حتی کودکان هم اهل تسلیم نیستند. مدرسه شجره طیبه، معنای واقعی “شجرهی طیبه” را با شهادت دانشآموزانش معنا کرد؛ درختی که ریشه در اعتقاد دارد و میوه آن، شهادت و آزادگی است.
حجتالاسلام صالحی با تأکید بر این که شهید جاویدالاثر ماکان نصیری باید به عنوان نماد جنایتهای پنهان استکبار معرفی شود، خاطرنشان کرد: رسانههای معاند تلاش میکنند این جنایتها را فراموش کنند، اما ما در بندر خمیر و میناب پیمان بستهایم که نه تنها فراموش نکنیم، بلکه هر سال یاد این شهدای مظلوم را زندهتر از پیش نگه داریم. این شهدا نزد خداوند زنده و روزیخورند و ما را به صبر و ایستادگی دعوت میکنند.
وی در پایان با خطاب قراردادن نهادهای بینالمللی و سازمان ملل، تصریح کرد: اگر وجدانی در جهان باقی مانده است، باید پرونده جنایت آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب و جاودانگی شهید ماکان نصیری را بازخوانی کند. ما تا زندهایم، فریاد مظلومیت این دانشآموزان را به گوش جهانیان خواهیم رساند و پیام آنها را که “مرگ بر آمریکا” است، بر بلندای منبرها و خیابانها تکرار خواهیم کرد.
۱۶۸ فریاد استقلال و آزادی
مدیر و استاد حوزه علمیه پارسیان، در واکنش به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در حمله به مدرسهای در میناب، تأکید کرد: لشکر مسلح استکبار این بار به جنگ مدرسهای از جنس عشق و مهر آمد، اما دختران معصوم میناب با خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند و ۱۶۸ بار فریاد «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را سر دادند.
حجتالاسلام والمسلمین روحالله اولیایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حملات وحشیانه اخیر عوامل استکبار جهانی در مدرسهای در میناب، اظهار داشت: رژیم یهود و آمریکای جنایتکار بار دیگر لکه ننگی دیگر بر تاریخ نکبتبار خود افزودند؛ این بار لشکر مسلحشان به جنگ مدرسه آمدند، جایی که دختران معصوم و مادرانی از جنس نور، فرزندانشان را برای عشقآموزی آماده کرده بودند.
وی افزود: امروز دختران میناب معلم شدند؛ با حنجرههای خونین، صدای مظلومیت، اقتدار و شجاعت ایران را فریاد زدند. گلهای پرپر میناب، معنای حقانیت ایرانایرانی را به اثبات رساندند و ۱۶۸ بار فریاد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سر دادند.
مدیر حوزه علمیه برادران پارسیان تصریح کرد: تفسیر واقعی «زن، زندگی، آزادی» غرب را جنگندهها و موشکهایشان آوردند و ۱۶۸ بار تکرار شد تا همه بفهمند آمریکا و اسرائیل به دنبال ایران آباد و آزاد نیستند؛ آنها با داغدار کردن پدران و مادران، روز اول جنگ را باختند.
حجتالاسلام اولیایی در پایان خاطرنشان کرد: دانشآموزان شجرهطیبه، روشنترین سند بر محکومیت آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، و زیباترین افتخار برای پدران و مادران داغدیده و هر ایرانی آزاده هستند. روحشان شاد و راهشان پررهرو باد.
مادران میناب، بذرهای نور را در دل زمین کاشتند
مینا صفایی سارویی، استاد و مشاور حوزه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) پارسیان در پی جنایت تلخ مدرسه میناب، جایگاه رفیع شهادت را «عروجی از زمین به آسمان» دانست و خطاب به مادران داغدیده این حادثه گفت: هر قطره از اشکهای شما مرواریدی است که در تاریخ مظلومیت و شکوه جاودانه میماند.
سارویی، در گفتگو با خبرنگار مهر شهادت را نه یک پایان، بلکه «آغاز رقص ابدی در باغهای بهشت» توصیف کرد و با اشاره به اینکه خون شهیدان از رنگ سرخ به نور تبدیل میشود و روح از قفس تن رها میشود، افزود: دستان لرزان و قلبهای سوخته مادران میناب را در آغوش میگیریم؛ شما با صبر کوهپیکرتان، دردی به وسعت دریا را به جان خریدهاید. آسمان چشمانتان تیره شده، اما بدانید هر قطره اشک شما، مرواریدی جاودان در تاریخ مظلومیت و شکوه است.
این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: شما نه تنها فرزندانی را به خاک سپردید، بلکه بذرهایی از نور در دل زمین کاشتید تا فردا به درختانی از عدالت بدل شوند. باشد که نسیم آرامش بر زخمهای عمیق قلبتان بوزد و گرمای مهر الهی، سرمای این فقدان را از جانتان بزداید.
صفایی سارویی در ادامه با محکوم کردن شدید جنایت مدرسه میناب، آن را «خنجری در قلب معصومیت» و «طوفانی سیاه که باغچه امید را ویران کرد» خواند و تصریح کرد: این شرارت، جنایتی است که هرگز با گذر زمان رنگ نمیبازد و نام جنایتکارانش تا ابد در زنجیرهای ننگ و محکومیت تاریخ، در تاریکی فراموشی و نفرت گسسته خواهد شد.
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