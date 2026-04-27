شهدای مدرسه شجره میناب سند رسوایی آمریکا؛ دانش آموزانی ایستاده در بهشت

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- حبیب عید زاده: حمله موشکی به بیت رهبری در ساعات آغازین روز شنبه و بلافاصله پس از آن، حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب، ایران و جهان اسلام را عزادار کرد. رژیم کودک‌کش با هدف قرار دادن این مدرسه و به شهادت رساندن ده‌ها دانش‌آموز و معلم، چهره واقعی خود را آشکار ساخت؛ چهره‌ای که هیچ‌گاه از جنایت علیه کودکان دست برنخواهد داشت چرا حیات و ممات آن به جنایت پیشگی و خونخواری گره خورده است.

شنبه‌ای تلخ که میناب را به کربلا تبدیل کرد

برای مردم میناب، ۹ اسفند روزی بس اندوهبار بود؛ روزی که همزمان، هم رهبر خود را شهید دیدند و هم فرزندانشان را در آسمان‌ها؛ در آن روز، رژیم آمریکا و اسرائیل با بیش از شش فروند موشک، محلی را هدف قرار داد که نه تنها هیچ جنبه نظامی نداشت، بلکه کاملاً فضایی آموزشی و علمی بود. مدرسه‌ای که جایگاه فرشتگانی بود و رژیم منحوس تاب دیدن حضورشان را نداشت.

ساعت ۱۰:۴۵ صبح، واقعه‌ای دیگر در میناب رقم خورد؛ شبیه کربلا. پیکرهای پاره‌پاره و بی‌سر بسیاری از شهدای این مدرسه، دل هر مسلمانی را به درد آورد. صحنه‌ای چنان دلخراش که جهان را به محکومیت واداشت و خواستار برخورد جدی مجامع بین‌المللی با جنایتکاران شد.

تشییعی که حماسه‌ای عاشورایی آفرید

آنچه در روز تشییع پیکر این نوگلان پرپر شده رخ داد، قابل توصیف نیست. میناب بار دیگر عاشورایی دیگر را تجربه کرد؛ عاشورایی که جهان را متأثر ساخت.

مردم انقلابی میناب و دیگر نقاط کشور، در این حماسه عظیم حضور یافتند. حماسه‌ای که میناب را در تاریخ ماندگار کرد؛ به‌گونه‌ای که نام میناب و شهدای مدرسه آن هرگز از اذهان پاک نخواهد شد. مردم با بصیرت میناب، با وجود اندوهی عمیق، پای وطن ایستادند تا ابهت و اقتدار ایران اسلامی بیش از پیش نمایان شود.

پدر شهید دانش آموز: شهادت کودکان میناب رسوایی آمریکایی‌ها را رقم زد

موسی مهدی‌خواه، پدر شهید دانش آموز «حنانه مهدی‌خواه» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: مردم میناب در آن روز، هر آنچه را که نیاز بود با حضور خود به نمایش گذاشتند و قدرشناسی خود و پایبندی شان به ارزش‌ها را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: مردم ایران در روز تشییع پیکر شهدا، با روزه داری، حماسه‌ای عظیم و فراموش‌نشدنی خلق کردند تا به دنیا ثابت کنند که این ملت، ملت امام حسین(ع) است و از یزیدیان عالم هراسی ندارد.

مهدی‌خواه بیان داشت: شهدای دانش‌آموز میناب، «علی‌اصغرهای زمانه» بودند. همان‌گونه که در کربلا، شهادت کودکان، رسوایی دشمنان را رقم زد، در میناب نیز این حمله، رسوایی آمریکا و اسرائیل را در جهان رقم زد.

وی تصریح کرد: تاریخ کفار از واقعه کربلا درس گرفت و آمریکا و اسرائیل از حادثه مدرسه شجره طیبه درس خواهند گرفت. هر دو این وقایع، واقعه‌ای کربلایی بودند.

دشمن کودک‌کش آمریکا و اسرائیل، زمینه نابودی خود را فراهم کرده است

مهدی‌خواه بیان کرد: مردم میناب، عاشورا را در رمضان رقم زدند و دشمن کودک‌کش آمریکا و اسرائیل، زمینه نابودی خود را فراهم کرده است.

روایت یکی از معلمان مدرسه شجره طیبه از روز حمله

گلنوش ناصری، یکی از معلمان مدرسه شجره طیبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آن روز حال و هوای دانش‌آموزان و معلمان متفاوت بود؛ روشنی و پویایی در چهره‌ها دیده می‌شد.

وی افزود: حدود ساعت ۱۰:۱۵ یکی از همکاران از طریق فضای مجازی از حمله دشمن به ایران و بیت رهبری مطلع شد. با وجود نگرانی از سلامت رهبر شهیدمان، راهی کلاس‌ها شدیم.

ناصری گفت: در حال تدریس بودیم که مدیر مدرسه اعلام کرد به اولیا اطلاع دهید تا دانش‌آموزان را از مدرسه ببرند. هنوز مدتی نگذشته بود که صدای انفجار را نزدیک خود حس کردیم؛ ترس دانش‌آموزان را فرا گرفت.

وی عنوان کرد: دانش‌آموزان را در گوشه کلاس جمع کردم تا برای خروج آماده شوم. پس از انفجارهای بعدی، سریعاً آن‌ها را از کلاس خارج کردم.

ناصری اظهار داشت: بسیاری از اولیا در حیاط بودند که برخی با صورت و سرِ خونین، نگران فرزندان خود بودند.

ناصری گفت: وقتی به ساختمان مدرسه نگاه کردم، دیدم که مورد اصابت قرار گرفته و بسیاری از دانش‌آموزان و معلمان زیر آوار مانده‌اند.

این معلم مدرسه شجره طیبه ادامه داد: این صحنه دردناک، یادآور صحنه کربلا بود. مردم و خانواده‌ها برای نجات فرزندان از زیر آوار به محل آمدند.

ناصری عنوان کرد: اکنون، یک مدرسه تخریب‌شده، بدون کلاس، بدون دانش‌آموز و بدون همکار برای ما باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن بداند با این اقدام جنایتکارانه، نه تنها ما و کشورمان را قوی‌تر کرد، بلکه هرگز اجازه نخواهیم داد ذره‌ای از خاک وطنمان در دست دشمنان باشد.

مدرسه شجره طیبه به نماد ایران در دنیا تبدیل شد

پس از این حادثه دردناک، سیل نگاه مفسران، سینماگران، اندیشمندان، محققان، رسانه‌های داخلی و خارجی، روایتگران و تاریخ‌نویسان به سوی این مدرسه روانه شد تا هر یک از زاویه خود این جنایت را توصیف کنند.

حضور اقشار هنری، سینمایی، رسانه‌ای، فرهنگی و دینی در محل حادثه، مظلومیت دانش‌آموزان و ایران اسلامی را در دنیا بازتاب داد و این مدرسه به نماد ایران در جهان تبدیل شد.

پدر و همسر شهید: مدرسه شجره طیبه نمادی همیشگی برای قضاوت تاریخ خواهد بود

امید ذاکری‌خواهان، پدر شهید و همسر یکی از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از این حادثه، شاید نام میناب چندان بزرگ نبود و این شهرستان را بیشتر با محصولات، جشنواره‌ها یا مناطق گردشگری‌اش می‌شناختند.

وی افزود: اکنون که این رویداد همزمان با شهادت رهبر و به دست دشمن مستکبر رقم خورده، نام میناب از مرزهای ایران فراتر رفته و به نمادی از مقاومت ایران در جهان تبدیل شده است.

ذاکری‌خواهان بیان داشت: جانفشانی معلمان این مدرسه در لحظه حادثه و شهادت ۱۵۷ دانش‌آموز و معلم، نه تنها مظلومیت مردم میناب و ایران را نشان داد، بلکه این نماد ماندگار برای همیشه در تاریخ برای قضاوت باقی خواهد بود.

مدرسه شجره طیبه به موزه جنگ ایران تبدیل می‌شود

پس از حضور اندیشمندان، راویان و مفسران در میناب و مشاهده جنایت آمریکا و اسرائیل در به شهادت رساندن شهدای دانش‌آموز، تصمیم بر آن شد تا باقیمانده این مدرسه بازسازی و این محل به موزه جنگ تبدیل شود.

این تصمیم، اقدام جنایتکارانه را برای همیشه حفظ و تثبیت می‌کند تا آثار کودک‌کشی رژیم آمریکا و اسرائیل بر همگان آشکار شود.