۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

دانشگاه لرستان میزبان آیین پاسداشت فردوسی

خرم‌آباد - دانشگاه لرستان با دعوت از دانشگاهیان برای حضور در آیین پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، برنامه‌ای فرهنگی با محوریت شاهنامه‌خوانی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از عموم دانشگاهیان دانشگاه دانشگاه لرستان شامل اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دعوت شده است در آیین پاسداشت شاعر و حماسه‌سرای بزرگ ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حضور یابند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آیین در شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و دانشگاهیان می‌توانند با حضور در این برنامه فرهنگی، یاد و نام حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه‌سرای بزرگ ایران را گرامی بدارند.

مکان برگزاری؛ موکب شهدای دانشگاه لرستان

محل برگزاری این مراسم در موکب شهدای دانشگاه لرستان تعیین شده است و این برنامه با حضور دانشگاهیان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب فارسی در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

شاهنامه‌خوانی و ورزش باستانی در برنامه

در این آیین فرهنگی، بخش‌هایی همچون شاهنامه‌خوانی، اجرای ورزش باستانی و اهدای جوایز به قید قرعه برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

هدف از برگزاری این برنامه‌ها، پاسداشت زبان فارسی، ترویج فرهنگ حماسی ایران و گرامیداشت جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در تاریخ ادبیات کشور عنوان شده است.

دانشگاه لرستان؛ محور فعالیت‌های فرهنگی و ادبی

برگزاری این آیین در دانشگاه لرستان را می‌توان بخشی از رویکرد این دانشگاه در تقویت فعالیت‌های فرهنگی و توجه به مفاخر ادبی ایران دانست؛ رویکردی که با هدف پیوند میان دانشگاه، فرهنگ و هویت ملی دنبال می‌شود.

