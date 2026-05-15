دانشگاه لرستان میزبان آیین پاسداشت فردوسی

به گزارش خبرنگار مهر، از عموم دانشگاهیان دانشگاه دانشگاه لرستان شامل اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دعوت شده است در آیین پاسداشت شاعر و حماسهسرای بزرگ ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حضور یابند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آیین در شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ آغاز میشود و دانشگاهیان میتوانند با حضور در این برنامه فرهنگی، یاد و نام حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسهسرای بزرگ ایران را گرامی بدارند.
مکان برگزاری؛ موکب شهدای دانشگاه لرستان
محل برگزاری این مراسم در موکب شهدای دانشگاه لرستان تعیین شده است و این برنامه با حضور دانشگاهیان و علاقهمندان به فرهنگ و ادب فارسی در خرمآباد برگزار خواهد شد.
شاهنامهخوانی و ورزش باستانی در برنامه
در این آیین فرهنگی، بخشهایی همچون شاهنامهخوانی، اجرای ورزش باستانی و اهدای جوایز به قید قرعه برای شرکتکنندگان پیشبینی شده است.
هدف از برگزاری این برنامهها، پاسداشت زبان فارسی، ترویج فرهنگ حماسی ایران و گرامیداشت جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در تاریخ ادبیات کشور عنوان شده است.
دانشگاه لرستان؛ محور فعالیتهای فرهنگی و ادبی
برگزاری این آیین در دانشگاه لرستان را میتوان بخشی از رویکرد این دانشگاه در تقویت فعالیتهای فرهنگی و توجه به مفاخر ادبی ایران دانست؛ رویکردی که با هدف پیوند میان دانشگاه، فرهنگ و هویت ملی دنبال میشود.
