دانشگاه لرستان میزبان آیین پاسداشت فردوسی

به گزارش خبرنگار مهر، از عموم دانشگاهیان دانشگاه دانشگاه لرستان شامل اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دعوت شده است در آیین پاسداشت شاعر و حماسه‌سرای بزرگ ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حضور یابند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آیین در شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و دانشگاهیان می‌توانند با حضور در این برنامه فرهنگی، یاد و نام حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه‌سرای بزرگ ایران را گرامی بدارند.

مکان برگزاری؛ موکب شهدای دانشگاه لرستان

محل برگزاری این مراسم در موکب شهدای دانشگاه لرستان تعیین شده است و این برنامه با حضور دانشگاهیان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب فارسی در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

شاهنامه‌خوانی و ورزش باستانی در برنامه

در این آیین فرهنگی، بخش‌هایی همچون شاهنامه‌خوانی، اجرای ورزش باستانی و اهدای جوایز به قید قرعه برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

هدف از برگزاری این برنامه‌ها، پاسداشت زبان فارسی، ترویج فرهنگ حماسی ایران و گرامیداشت جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در تاریخ ادبیات کشور عنوان شده است.

دانشگاه لرستان؛ محور فعالیت‌های فرهنگی و ادبی

برگزاری این آیین در دانشگاه لرستان را می‌توان بخشی از رویکرد این دانشگاه در تقویت فعالیت‌های فرهنگی و توجه به مفاخر ادبی ایران دانست؛ رویکردی که با هدف پیوند میان دانشگاه، فرهنگ و هویت ملی دنبال می‌شود.