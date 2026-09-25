به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه شهر کرج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: رئیس‌جمهور مواضع جمهوری اسلامی ایران را با صراحت بیان کرد.

وی افزود: آنچه از مواضع ملت ایران در عرصه بین‌المللی مطرح شد، باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه کرج با قدردانی از این مواضع تصریح کرد: بیان صریح مواضع انقلاب و دفاع از نظام اسلامی در عرصه بین‌المللی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اجتماعی، مقاومت و امید مردم کمک کند.

آیت الله حسینی همدانی تأکید کرد: مسئولان باید تا حد امکان با مردم صریح و شفاف سخن بگویند و مطالبات واقعی ملت را بیان کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن گفت: دشمن دو راهبرد را دنبال می‌کند؛ کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی در تصمیم‌گیری مسئولان است.

امام جمعه کرج ادامه داد: گاهی برخی تصمیم‌ها و اظهارنظرهای مسئولان آثار نامطلوبی به همراه دارد؛ به‌ویژه در حوزه دیپلماسی و ارتباطات خارجی باید مراقبت بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه برخی مواضع نیازمند پاسخگویی است، افزود: مسئولان باید نسبت به آثار تصمیم‌ها و سخنان خود توجه داشته باشند تا مواضع آنان مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگیرد.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه با اشاره به مفهوم تاب‌آوری اجتماعی گفت: تاب‌آوری به معنای توانایی جامعه برای مقاومت در برابر بحران‌هایی مانند جنگ، زلزله و تحریم و بازگشت به وضعیت مطلوب یا بهتر است.

وی افزود: جامعه تاب‌آور باید در مواجهه با شرایط جدید، ساختارهای رفتاری متناسب ایجاد کند، بدون اینکه هویت خود را از دست بدهد.

امام جمعه کرج با بیان اینکه تاب‌آوری صرفاً واکنش منفعلانه نیست، گفت: تاب‌آوری یک کنش فعالانه است؛ جامعه‌ای که در برابر فشارها از هم نمی‌پاشد، از این فشارها برای افزایش استحکام خود استفاده می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز یکی از نشانه‌های سلامت و تاب‌آوری ملی را حضور فعالانه نخبگان، هنرمندان و کنشگران اجتماعی در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی دانست.

وی تأکید کرد: حتی کسانی که دیدگاه‌های انتقادی دارند نیز نباید در شرایطی که منافع ملی در معرض تهدید است، سکوت کنند.

آیت‌الله حسینی همدانی افزود: حضور مسئولانه این گروه‌ها در عرصه عمومی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کند.

امام جمعه کرج با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد انتظارات غیرواقعی در جامعه اظهار کرد: توانمندی‌های واقعی کشور باید برای مردم شفاف بیان شود، اما محدودیت‌ها نیز نباید نادیده گرفته شود.

وی افزود: باید واقعیات به‌گونه‌ای تبیین شود که هم جامعه در جریان مسائل قرار گیرد و هم زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم نشود.

آیت الله حسینی همدانی همچنین بر ضرورت پرهیز از دوگانه‌ها و دوقطبی‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: هیچ پیام ضعف یا تردیدی نباید به جامعه منتقل شود.

خطیب جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره حقوق بشر گفت: کسانی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند باید سابقه عملکرد خود را نیز مورد بررسی قرار دهند.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به جنگ‌ها و مداخلات نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان از جمله ویتنام و حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی، همچنین تحولات فلسطین و غزه اظهار کرد: ادعاهای حقوق بشری آمریکا با عملکرد تاریخی این کشور قابل جمع نیست.

دفاع از کشور با جنگ‌طلبی اشتباه گرفته نشود

امام جمعه کرج در ادامه با انتقاد از برخی جریان‌های داخلی که به گفته وی دفاع از کشور و عزت ملی را با جنگ‌طلبی یکی می‌دانند، افزود: دفاع از تمامیت ارضی و حفظ عزت و استقلال کشور نباید با جنگ‌طلبی اشتباه گرفته شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز یکی دیگر از مؤلفه‌های تاب‌آوری را احساس تعلق افراد به یک کل بزرگ‌تر دانست و گفت: فارس، ترک، کرد، لر، لک، تات، مازنی، گیلک، عرب و دیگر اقوام و همچنین پیروان ادیان و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر هویت ایران را شکل داده‌اند.

وی تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند این انسجام اجتماعی و جغرافیایی را تضعیف کند و حفظ وحدت ملی باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله حسینی همدانی همچنین در ادامه با اشاره به سالگرد عملیات ثامن‌الائمه و شکست حصر آبادان اظهار کرد: این عملیات در سال ۱۳۶۰ یکی از نقاط مهم دفاع مقدس بود و تجربه‌های آن باید با زبان روز و فناوری‌های جدید به نسل جدید منتقل شود.

وی افزود: از دوران دفاع مقدس می‌توان الگوهای متعددی برای مدیریت بحران، مدیریت منابع، ایثار و خودکفایی استخراج کرد.

خانواده؛ پایه اصلی تاب‌آوری اجتماعی

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه تاب‌آوری یک رفتار اجتماعی است، گفت: کمک همسایه‌ها در زمان وقوع زلزله و سیل، مواسات در دوران کرونا و برنامه‌هایی مانند جشن عاطفه‌ها نمونه‌هایی از این رفتار هستند.

وی خانواده را یکی از مهم‌ترین و پایدارترین نهادهای تقویت‌کننده تاب‌آوری دانست و افزود: خانواده همزمان کارکردهای عاطفی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به روز سالمند اظهار کرد: سالمندان ستون خانواده هستند و باید جایگاه و حرمت آنان حفظ شود.

وی در ادامه با اشاره به مبانی قرآنی تاب‌آوری گفت: در قرآن کریم آیات متعددی درباره صبر، استقامت و ایستادگی وجود دارد که می‌توان از آنها برای تبیین مفهوم تاب‌آوری استفاده کرد.

آیت‌الله حسینی همدانی به آیه ۳۵ سوره محمد(ص)، آیه ۲۵۰ سوره بقره و آیه ۱۴۷ سوره آل‌عمران اشاره کرد و افزود: در این آیات بر ثبات قدم، استقامت و پرهیز از سستی تأکید شده است.

امام جمعه کرج استفاده صحیح از طنز را یکی از مؤلفه‌های تاب‌آوری فرهنگی دانست و افزود: نمایش‌ها و فیلم‌های طنز، در صورتی که به لودگی تبدیل نشوند، می‌توانند هم زمینه‌ای برای نقد اجتماعی فراهم کنند و هم از فشارهای روانی جامعه بکاهند.

وی در پایان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز سرباز، روز گردشگری، روز جهانی ناشنوایان، روز دریانوردی، روز همبستگی با کودکان فلسطین، روز مولوی، روز شمع و روز آتش‌نشانی، این مناسبت‌ها را گرامی داشت و از تلاش آتش‌نشانان قدردانی کرد.