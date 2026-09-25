آموزش و پرورش استعدادهای نسل جدید را برای ساخت آینده کشور شکوفا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان و دانش‌آموزان شهید گردان تخریب، اظهار کرد: جای خالی شهدا در صفوف نماز جمعه و کلاس‌های درس، یادآور ایثار و فداکاری انسان‌هایی است که برای دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی از جان خود گذشتند.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه زنده نگه داشته شود، افزود: خون شهدا زمینه‌ساز تعالی، بصیرت و پیشرفت ایران اسلامی بوده است و امروز نیز باید به برکت ایثار و فداکاری آنان، روحیه امید، تلاش، ابتکار و نوآوری در جامعه تقویت شود.

امام جمعه زنجان با اشاره به نقش تعیین‌کننده آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این نهاد، شناسایی استعدادهای ویژه نسل جدید و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی آنهاست.

حسینی ادامه داد: اگر ظرفیت‌های علمی و انسانی دانش‌آموزان به‌درستی شناسایی و هدایت شود، می‌توان نسلی توانمند تربیت کرد که در عرصه‌های مختلف علمی و دانشی کشور را به پیش ببرد و در مسیر تمدن‌سازی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره ظرفیت علمی نسل سلمان، بیان کرد: توجه به نسل جدید و شناخت توانمندی‌های آنان یک ضرورت است و نباید اجازه داد استعدادهای علمی و فکری جوانان و نوجوانان بدون شناسایی و پرورش باقی بماند.

امام جمعه زنجان مدرسه را یکی از مهم‌ترین نهادهای نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: ارتقای جایگاه مدرسه و تقویت فرآیند تعلیم و تربیت باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه علم‌آموزی و تربیت نیروی انسانی توانمند از اولویت‌های اساسی کشور است.

ضرورت نگاه جامع به مسائل مقاومت

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله سالروز درگذشت آیت‌الله حسن‌زاده آملی، روز سرباز، روز جهانی ناشنوایان و روز ایمنی و آتش‌نشانی، از تلاش و خدمات فعالان این عرصه‌ها قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، اظهار کرد: سرداران و سربازان مجاهد در مقاطع مختلف تاریخ اسلام، درس مقاومت، ایستادگی و مقابله با دشمن را به مسلمانان آموخته‌اند.

امام جمعه زنجان با اشاره به روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان، سیدحسن نصرالله را از رهبران برجسته جریان مقاومت در سال‌های اخیر عنوان کرد و افزود: وی در عرصه‌های سیاسی و نظامی لبنان نقش‌آفرینی کرد و شیوه مواجهه او با دشمن مورد توجه جریان مقاومت قرار گرفت.

حسینی با اشاره به ویژگی‌های فکری و مدیریتی سیدحسن نصرالله، گفت: نگاه وی به مسائل، تک‌بعدی و خطی نبود و تلاش می‌کرد موضوعات را از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

وی تأکید کرد: در مسائل مربوط به سیاست داخلی و خارجی و همچنین موضوعات مرتبط با مقاومت، تصمیم‌گیری شتاب‌زده و نگاه تک‌بعدی می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات نادرست شود؛ بنابراین ضروری است مسائل با نگاهی جامع، دقیق و چندجانبه بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.