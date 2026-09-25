به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن نکویی‌زاده ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان جاسک به مناسبت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس از شهریور آغاز شده و تا هفتم مهر ادامه خواهد داشت و در این ایام در خدمت مردم عزیز شهرستان جاسک خواهیم بود.

وی افزود: خدا را شاکریم که به واسطه شهدای عزیز دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر این اقتدار را به ایران اسلامی عنایت فرمود، اگر شهادت این عزیزان که همه هستی خود را در طبق اخلاص گذاشتند نبود، امروز شاهد این اقتدار در ایران اسلامی نبودیم.

اقتدار ایران حاصل ایستادگی مردم است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک با بیان اینکه حضور و همراهی مردم در صحنه پشتوانه اقتدار کشور است، گفت: اقتدار ایران اسلامی در جای‌جای جهان اسلام و در برابر قدرت‌های شرق و غرب جز با همراهی و همکاری مردم متدین، انقلابی و مؤمن ایران اسلامی به دست نیامده است.

نکویی‌زاده، ادامه داد: مردم ایران از همان روز اول جنگ در میدان حاضر شدند و شبانه‌روز ایستادند و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

وی بیان کرد: روزهای اول جنگ را فراموش نمی‌کنم با وجود موشک‌باران، مردم در اجتماعات، اعم از خواهران و برادران، محکم ایستادند و بدون توجه به صدای موشک‌ها شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌دادند.

دشمن نتوانست اهداف خود را محقق کند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک با اشاره به دستاوردهای جنگ اخیر، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جنگ، حضور مردم زن و مرد در میدان و خیابان برای دفاع از حاکمیت سرزمینی کشور بود.

وی افزود: دشمن تصمیم داشت ایران اسلامی را در سه روز نابود کند، اما با گذشت ۲۱۰ روز نتوانسته حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی را در اختیار بگیرد و این جز با حضور شما مردم امکان‌پذیر نبود.

نکویی‌زاده با اشاره به آیات قرآن کریم، گفت: اگر خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری و پشتیبانی خواهد کرد.

ساختار نظام اسلامی با شهادت فرماندهان دچار خلل نشد

وی با اشاره به شهادت رهبر و فرماندهان نظامی کشور، اظهار کرد: برخی مردم دنیا تصور می‌کردند با شهادت رهبر شهید انقلاب، نظم ایران و انقلاب اسلامی به هم خواهد ریخت، اما دیدیم پایه‌گذاری و مسیری که رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و رهبران شهید ترسیم کرده بودند، همچنان ادامه دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک، افزود: هیمنه پوشالی آمریکا به خاک مالیده شد و فرماندهان و سرداران عزیز ما که خود را در روزهای اول در معرض خطر قرار دادند، به شهادت رسیدند تا نظام اسلامی پایدار بماند و انقلاب اسلامی تا ظهور امام زمان (عج) ادامه داشته باشد.

پشتیبانی مردم جاسک از نیروهای مسلح

نکویی‌زاده با اشاره به حضور مردم در حمایت از نیروهای مسلح، گفت: انسجام شگفت‌انگیز و مثال‌زدنی اجتماعی مردم و حضور آنان در تجمعات خیابانی و پشتیبانی دیدنی از نیروهای مسلح، از جلوه‌های مهم این دوران بود.

وی ادامه داد: مردم هر کاری که می‌توانستند برای نیروهای مسلح انجام دادند. در شهرستان جاسک از همان روزهای اول در منازل مردم حضور داشتم و شاهد بودم که مردم همه چیز خود را در اختیار نیروهای مسلح قرار دادند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک، اضافه کرد: از روستاهای ابتدایی تا روستای گمبکی که آخرین روستا است، از نزدیک شاهد این حمایت‌ها بودم و این روند همچنان ادامه دارد و مردم در زمینه زندگی، غذا و دیگر نیازها از نیروهای مسلح پشتیبانی می‌کنند.

انهدام پایگاه‌های دشمن و ضربه به مراکز حیاتی رژیم صهیونیستی

وی با اشاره به حملات انجام‌شده به پایگاه‌های دشمن در منطقه، اظهار کرد: پایگاه‌های تروریستی در حاشیه خلیج فارس و کشورهای مختلف همه با خاک یکسان شدند.

نکویی‌زاده، گفت: برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس سال‌ها فرصت در اختیار آمریکا قرار داده و این کشور را به انواع سلاح‌ها مسلح کرده بودند، اما دیدیم ایران اسلامی چه بلایی بر سر این پایگاه‌ها آورد.

وی افزود: مراکز حیاتی، امنیتی، نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی که سال‌ها برای آنها برنامه‌ریزی شده و در نقاط مختلف مراکز حساس و حیاتی ایجاد کرده بودند، مورد هدف قرار گرفتند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک، ادامه داد: سرداران ما در بازدیدها می‌دیدند و می‌گفتند اینها موشک نیستند، بلکه پول کشورهای اسلامی و جهان اسلام را هدف قرار می‌دهند، اما دیدیم موشک‌های نقطه‌زن ایران چه بلایی بر سر آنها آوردند و این موضوع تا قیامت فراموش نخواهد شد.

مقاومت در تنگه هرمز و باب‌المندب

نکویی‌زاده با اشاره به تحولات منطقه، گفت: دشمن فکر نمی‌کرد تنگه هرمز با این مقاومت فرماندهان عزیز ما به این صورت اداره شود.

وی افزود: نه تنها تنگه هرمز، بلکه باب‌المندب نیز توسط جبهه مقاومت و انصارالله یمن به صحنه مقاومت تبدیل شد و برادران عزیز ما در یمن با وجود شرایط سخت، با اقتدار مبارزه می‌کنند.

وی ادامه داد: هماهنگی نیروهای جبهه مقاومت در عراق، لبنان و سایر کشورها نیز قابل مشاهده است.

حمایت جبهه مقاومت از مردم فلسطین

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک با اشاره به حوادث سازمان ملل، اظهار کرد: در سازمان ملل افرادی که بلند شدند و از سالن خارج شدند، از جبهه مقاومت بودند و در مقابل، شاهد بودیم ترامپ و نتانیاهو سخنرانی کردند.

وی افزود: تعداد اندکی که در سالن ماندند، در برابر سخنان نتانیاهو واکنش نشان دادند، در حالی که سال‌هاست شاهد هستیم مردم عزیز غزه و فلسطین به دست رژیم صهیونیستی به شهادت می‌رسند.

ایران باج نمی‌دهد

نکویی‌زاده با اشاره به حمایت‌های سیاسی بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مختلف برخوردار است و امروز شاهد هستیم کشورهای مختلف جهان از ایران اسلامی حمایت می‌کنند.

وی افزود: در مجامع بین‌المللی، دو قدرت جهانی چین و روسیه نیز روزبه‌روز از ایران اسلامی حمایت می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک با اشاره به مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی ایران، گفت: در همه مذاکراتی که انجام دادیم و در همین چند روزی که عزیزان ما در آمریکا و سازمان ملل حضور داشتند، ایران باج به کشور آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی نخواهد داد.

وی ادامه داد: با وجود فشارهای چندجانبه، شاهد عصبانیت آنها از مواضع رئیس‌جمهور آمریکا و بسته‌های پیشنهادی ایران برای مذاکره هستیم.

تمجید از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل

نکویی‌زاده با قدردانی از مواضع رئیس‌جمهور، گفت: به نوبه خودم از موضع انقلابی رئیس‌جمهور عزیز جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم و همه باید از این مواضع حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور مواضع خوبی داشت و محکم و مقتدرانه سخن گفت؛ این موضوع تولید قدرت بود، نه تنها برای ایران اسلامی، بلکه برای جهان اسلام.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک، اظهار کرد: سخنرانی مقتدرانه و عزتمندانه دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، در سازمان ملل بار دیگر عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت.

وی افزود: سخنان رئیس‌جمهور و به نمایش گذاشتن تصویر مبارک رهبر شهید انقلاب و تصاویر شهدای مظلوم، توانست صدای حق‌طلبی ملت ایران و مظلومان جهان را به گوش دنیا برساند و هیمنه پوشالی قدرت‌های سلطه را به چالش بکشد.

نکویی‌زاده، ادامه داد: مواضع جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر منطق، عزت و صراحت، بخشی از صیانت از منافع ملی در عرصه بین‌المللی است.

بسیجیان جاسک آماده پاسداری از دستاوردهای نظام هستند

وی گفت: ما بسیجیان شهرستان جاسک ضمن قدردانی از موضع‌گیری انقلابی و شجاعانه رئیس‌جمهور، بر این باوریم که چنین رویکردی نشان‌ دهنده مسیر روشن و استوار نظام اسلامی در دفاع از استقلال و امنیت است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک، افزود: ملت همیشه در صحنه با حمایت از این سیاست‌ها، آمادگی خود را برای پاسداری از دستاوردهای نظام اسلامی در برابر هرگونه زیاده‌خواهی دشمنان اعلام می‌کنند و معتقدند ادامه این مسیر ضامن سرافرازی ایران اسلامی در معادلات جهانی خواهد بود.

دعوت از مردم جاسک برای حضور در برنامه پنجم مهر

نکویی‌زاده در پایان با تقدیر و تشکر مجدد از حضور مردم در برنامه‌های مختلف هفته دفاع مقدس، گفت: ان‌شاءالله اقتدار خود شما عزیزان را روز پنجم مهرماه، روز یکشنبه، به رخ همه جهانیان خواهیم کشید.

وی ادامه داد: برای این برنامه در کنار ساحل و مجموعه فرمانداری برنامه‌ریزی شده است و انتظار داریم همه اقشار مردم در این برنامه حضور پیدا کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک، خاطرنشان کرد: از همه بزرگواران انتظار داریم با نام و نشان و تیپ خودشان در این برنامه حضور پیدا کنند و نیازی نیست لباس خاصی بپوشند؛ با همان لباس محلی، لباس بلوچی، لباس کارگری، کارمندی و هر لباسی که متعلق به قشر خودشان است، در این برنامه حضور پیدا کنند تا ان‌شاءالله این حضور، تولید قدرت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.