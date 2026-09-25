جابر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز آتش‌سوزی در بخشی از مناطق جنگلی روستای پی‌سرا در شهرستان تالش رخ داد که بلافاصله نیروهای امدادی و دستگاه‌های متولی برای مهار حریق در منطقه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور و تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و واحد آتش‌نشانی جوکندان، آتش‌سوزی مهار شده و عملیات لکه‌گیری و پایش منطقه برای اطمینان از خاموشی کامل حریق همچنان ادامه دارد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری تالش با اشاره به بررسی‌های اولیه درباره علت وقوع این حادثه گفت: شواهد اولیه حاکی از آن است که عامل این آتش‌سوزی انسانی بوده و بررسی‌های بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

حسینی با تأکید بر اهمیت حفاظت از عرصه‌های جنگلی و طبیعی، از شهروندان و گردشگران خواست در هنگام حضور در طبیعت نکات ایمنی را رعایت کرده و از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و رها کردن مواد قابل اشتعال در طبیعت خودداری کنند.

وی تصریح کرد: کوچک‌ترین بی‌احتیاطی در عرصه‌های جنگلی، به‌ویژه در شرایط مساعد برای گسترش حریق، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد کند.