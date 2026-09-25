رئیس جمهور در سازمان ملل حقوق ملت ایران را به درستی تبیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حجت قاسم خانی در خطبههای نماز جمعه این هفته خوی با تسلیت ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی اظهار کرد: ایشان از عالمان و محققان برجسته حوزههای علمیه بودند و برخورداری از عمق علمی، تتبع و تسلط بر فنون مختلف استنباط از ویژگیهای برجسته این عالم فقید بود.
وی با اشاره به سالروز رحلت علامه حسنزاده آملی افزود: میراث علمی و معرفتی این عالم باید فراتر از مرزهای جغرافیایی، مذهبی و دینی معرفی شود، چراکه پیوند قرآن، برهان، عرفان و معرفت نفس در اندیشه ایشان ظرفیت طرح در سطح جهانی را دارد.
امام جمعه خوی با اشاره به سالروز شهادت سید حسن نصرالله اظهار کرد: شهید نصرالله نشان داد که در مسیر مقاومت بنبست مفهومی وجود ندارد و با مدیریت میدان، درایت سیاسی و حضور فعال در عرصه جنگ شناختی و رسانهای، میتوان ظرفیت های محدود را به یک جریان اثرگذار تبدیل کرد.
حجتالاسلام قاسمخانی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: این موضوع باید با تبیین ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن و توجه به نقش خانواده دنبال شود و دستگاههای اداری و فرهنگی نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: قدرت دفاعی کشور تنها به تجهیزات وابسته نیست و ایمان، روحیه ایثار، فداکاری و آمادگی نیروهای مسلح از مؤلفههای مهم قدرت دفاعی به شمار میرود.
امام جمعه خوی با اشاره به تحلیلهای مطرحشده درباره اهداف جنگ تحمیلی گفت: حفظ رژیم صهیونیستی، جلوگیری از بازسازی و پیشرفت ایران، تلاش برای تجزیه کشور و مقابله با اسلام انقلابی از جمله اهدافی بود که برای تحمیل جنگ به جمهوری اسلامی ایران دنبال شد.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به تحولات منطقه و نقش جریان مقاومت اظهار کرد: تحولات یمن و اقدامات انصارالله نشان داده است که مقاومت در معادلات منطقهای اثرگذار است و موضوعاتی مانند بابالمندب و تنگه هرمز نیز در معادلات اقتصادی و امنیتی منطقه اهمیت ویژهای دارند.
وی در ادامه با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: رئیسجمهور در این سخنرانی مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره جنگ، فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحولات غزه و حقوق ملت ایران را برای افکار عمومی جهان به درستی تبیین کرد.
امام جمعه خوی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید ضمن حفظ آمادگی و توان دفاعی، از حقوق و منافع ملی خود دفاع کند و اجازه ندهد فشار قدرتهای خارجی مسیر پیشرفت کشور را متوقف کند.
حجتالاسلام قاسمخانی همچنین با اشاره به مطالب مطرحشده از سوی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره توان دفاعی کشور، درباره شناسایی و بهدستآوردن یک زیردریایی خودران آمریکایی و برخی تجهیزات نظامی و همچنین مهندسی معکوس این تجهیزات اشاره کرد و گفت: این موارد نشانه اهمیت توان علمی و تخصصی در تقویت ظرفیت دفاعی کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، روحیه ایثار و مقاومت و توجه به مسائل فرهنگی و معرفتی گفت: تجربه دفاع مقدس باید بهعنوان سرمایهای برای حفظ استقلال، امنیت و پیشرفت کشور به نسلهای آینده منتقل شود.
امام جمعه خوی همچنین با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و معنوی شمس تبریزی در خوی اظهار کرد: نباید اجازه داد حاشیهها درباره شمس وارد این موضوع شود و ما را از اصل استفاده از این ظرفیت غافل کند.
حجتالاسلام قاسمخانی افزود: ظرفیتهای شمس تبریزی باید با رعایت آداب و اصول منطبق بر اسلام مورد استفاده قرار گیرد و میتوان از این ظرفیت در توسعه گردشگری عارفانه و مذهبی بهره گرفت.
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