برگزاری آزمون سراسری خوشنویسی دوره فوق ممتاز در بروجرد و دورود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری خوشنویسی دوره فوق ممتاز همزمان با سایر شهرهای کشور، در شهرستان‌های بروجرد و دورود برگزار شد.

برگزاری آزمون در بروجرد

حمید آقایی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد، بعد از ظهر جمعه اعلام کرد: آزمون دوره فوق ممتاز خوشنویسی به صورت سراسری با حضور ۱۰ خوشنویس در شعبه انجمن خوشنویسان بروجرد، واقع در مجتمع فرهنگی و هنری دکتر عبدالحسین زرین‌کوب و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد برگزار شد.

آقایی گفت: این آزمون در قالب‌های چلیپا، سطرنویسی و کتابت خط نستعلیق و شکسته نستعلیق روزهای پنجشنبه جمعه (۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار شد.

وی یادآور شد: آزمون دوره فوق ممتاز در مراکز استان‌ها و شهرستان‌هایی که در زمینه خوشنویسی فعالیت قابل توجهی دارند برگزار می‌شود و خوشنویسانی که حداقل دو سال از قبولی دوره ممتاز آنان گذشته است، امکان شرکت در این آزمون را دارند.

برگزاری آزمون در دورود

همچنین آزمون خوشنویسی فوق ممتاز همزمان با سایر شهرهای کشور، روز جمعه با حضور علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود برگزار شد.

در این آزمون، هنرجویان در رشته‌های مختلف خوشنویسی به رقابت پرداختند تا سطح مهارت و توانایی خود را ارزیابی کنند.

مسئولان هدف از برگزاری این آزمون را ترویج فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و شناسایی استعدادهای برتر خوشنویسی عنوان کردند.