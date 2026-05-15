تساوی بدون گل بعثت کرمانشاه و نساجی مازندران در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر جمعه در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف نساجی مازندران رفت و میزبان این تیم بود؛ دیداری که از ساعت ۱۶:۴۵ آغاز شد و نتیجه پایانی آن چندان باب میل تیم میهمان نبود.
روند بازی در هر دو نیمه این رقابت تقریباً یکسان دنبال شد و تماشاگران موقعیت آنچنانی و خطرناکی را روی دروازهها شاهد نبودند. تأثیر بدنهای سنگین بازیکنان هر دو تیم، پس از یک دوره طولانی تعطیلی رقابتهای لیگ، در پایین آمدن کیفیت فنی مسابقه کاملاً مشهود بود و در نهایت این دیدار بدون آنکه توپی از خط دروازهها عبور کند، با به صدا درآمدن سوت پایان داور خاتمه یافت.
مهمترین و جدیترین موقعیت این مسابقه در دقیقه ۷۵ اتفاق افتاد؛ جایی که شوت از راه دور یکی از بازیکنان نساجی مازندران میرفت تا دروازه تیم بعثت را فرو بریزد، اما عکسالعمل دیدنی و به موقع محمد دریس، سنگربان تیم کرمانشاهی، جلوی تغییر نتیجه را گرفت. در ادامه مسابقه نیز تهدید جدی روی دروازهها شکل نگرفت تا در نهایت تساوی بدون گل پایانبخش این رقابت باشد.
با ثبت این نتیجه، بیشتر از همه، تیمهای مس شهر بابک و صنعت نفت آبادان که به ترتیب در ردههای اول و سوم جدول ردهبندی حضور دارند خوشحال میشوند؛ چرا که حالا تیم مس که روز گذشته ۵۰ امتیازی شده بود، با سه امتیاز بیشتر نسبت به رقبا به ادامه کار فکر میکند و صنعت نفت آبادان نیز که پیشتر در خانه متوقف شده بود، اختلاف امتیازش با منطقه صعود از عدد ۵ بیشتر نشد تا فرصت بهتری برای جبران در بازیهای آینده داشته باشد. این اوصاف و شرایط جدولی، ادامه رقابتها را بیش از پیش دیدنیتر و حساستر خواهد کرد.
گفتنی است، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با کسب یک امتیاز این تساوی در مجموع ۲۷ امتیازی شد و همچنان در رده یازدهم جدول ردهبندی مسابقات باقی ماند.
نظر شما