تساوی ارزشمند بعثت کرمانشاه در دیدار خارج از خانه مقابل نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه در چارچوب رقابتهای هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور (جام آزادگان)، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در یک بازی حساس بیرون از خانه به مصاف تیم نفت و گاز گچساران رفت.
این مسابقه که به میزبانی حریف برگزار شد، با برنامهریزی کادر فنی بعثت و ارائه یک بازی منطقی و ساختاریافته از سوی بازیکنان همراه بود؛ نماینده فوتبال استان موفق شد با کنترل جریان بازی و بستن فضاهای نفوذ میزبان، حریف گچسارانی خود را متوقف کرده و با تساوی بدون گل، زمین مسابقه را ترک کند.
کسب این یک امتیاز خارج از خانه در شرایطی رقم خورد که تیم نفت و گاز با تکیه بر مزیت میزبانی به دنبال تمام امتیازات مسابقه بود، اما خط دفاعی منسجم و هوشیاری دروازهبان بعثت مانع از باز شدن دروازه این تیم شد تا یک کلینشیت دیگر برای نماینده کرمانشاه ثبت شود.
با توجه به این تساوی و بررسی اجمالی وضعیت جدول رقابتها، بعثت کرمانشاه با ثبت این نتیجه جایگاه پایدار خود را در رده دهم جدول ردهبندی حفظ کرد و فاصله امن خود را با تیمهای پایینتر افزایش داد تا همچنان به عنوان یک تیم باثبات در میانه جدول حضور داشته باشد.
نماینده فوتبال کرمانشاه با این تساوی نشان داد که پس از پیروزی روحیهبخش هفته گذشته، روند صعودی خود را حفظ کرده و با هوشمندی تاکتیکی، پتانسیل بالایی برای به چالش کشیدن رقبای سرسخت لیگ یک و تثبیت هرچه بهتر موقعیت خود در مسابقات آتی دارد.
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