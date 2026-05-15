۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۱۱

نخستین دوره لیگ پدل مازندران برگزار می‌شود

ساری - رئیس هیئت تنیس استان مازندران گفت: نخستین دوره لیگ پدل مازندران با هدف توسعه رشته نوظهور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری نخستین دوره لیگ پدل در شهرهای مختلف این استان خبر داد و گفت: این رشته به دلیل جذابیت، پویایی و دسترسی آسان، توانسته در مدت کوتاهی به یکی از رشته‌های رو به رشد در خانواده تنیس تبدیل شود.

احمدی اظهار داشت: این رقابت‌ها به صورت تیمی و در قالب لیگ و در شهرهای میزبان مسابقات برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود طی چندین ماه، شور و نشاط تازه‌ای را به فضای ورزش استان هدیه کند.

رئیس هیئت تنیس استان مازندران با اشاره به استقبال چشمگیر جامعه ورزشی از رشته پدل، تصریح کرد: برگزاری نخستین دوره لیگ پدل استان، گامی مهم در مسیر گسترش این رشته و ایجاد بستر مناسب برای حضور گسترده‌تر ورزشکاران، مربیان و علاقه‌مندان است.

وی گفت: پدل به دلیل جذابیت، پویایی و دسترسی آسان، توانسته در مدت کوتاهی توجه طیف وسیعی از ورزش‌دوستان را به خود جلب کند و به یکی از رشته‌های رو به رشد در خانواده تنیس تبدیل شود.

وی افزود: برگزاری لیگ منظم و تیمی پدل در استان مازندران، علاوه بر ارتقای سطح فنی بازیکنان، نقش مهمی در همگانی‌تر شدن تنیس و افزایش مشارکت ورزشی در میان اقشار مختلف جامعه خواهد داشت. بدون تردید، توسعه پدل می‌تواند به عنوان یکی از مسیرهای مؤثر برای جذب علاقه‌مندان جدید به ورزش راکتی و تقویت زیرساخت‌های این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت آیین‌نامه مسابقات می‌توانند اقدام کنند و مهلت ثبت‌نام تا ۳۱ اردیبهشت تعیین شده و شروع مسابقات از خردادماه خواهد بود.

