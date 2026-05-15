به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران از برگزاری نخستین دوره لیگ پدل در شهرهای مختلف این استان خبر داد و گفت: این رشته به دلیل جذابیت، پویایی و دسترسی آسان، توانسته در مدت کوتاهی به یکی از رشتههای رو به رشد در خانواده تنیس تبدیل شود.
احمدی اظهار داشت: این رقابتها به صورت تیمی و در قالب لیگ و در شهرهای میزبان مسابقات برگزار خواهد شد و پیشبینی میشود طی چندین ماه، شور و نشاط تازهای را به فضای ورزش استان هدیه کند.
رئیس هیئت تنیس استان مازندران با اشاره به استقبال چشمگیر جامعه ورزشی از رشته پدل، تصریح کرد: برگزاری نخستین دوره لیگ پدل استان، گامی مهم در مسیر گسترش این رشته و ایجاد بستر مناسب برای حضور گستردهتر ورزشکاران، مربیان و علاقهمندان است.
وی گفت: پدل به دلیل جذابیت، پویایی و دسترسی آسان، توانسته در مدت کوتاهی توجه طیف وسیعی از ورزشدوستان را به خود جلب کند و به یکی از رشتههای رو به رشد در خانواده تنیس تبدیل شود.
وی افزود: برگزاری لیگ منظم و تیمی پدل در استان مازندران، علاوه بر ارتقای سطح فنی بازیکنان، نقش مهمی در همگانیتر شدن تنیس و افزایش مشارکت ورزشی در میان اقشار مختلف جامعه خواهد داشت. بدون تردید، توسعه پدل میتواند به عنوان یکی از مسیرهای مؤثر برای جذب علاقهمندان جدید به ورزش راکتی و تقویت زیرساختهای این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای ثبتنام و دریافت آییننامه مسابقات میتوانند اقدام کنند و مهلت ثبتنام تا ۳۱ اردیبهشت تعیین شده و شروع مسابقات از خردادماه خواهد بود.
نظر شما