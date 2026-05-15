به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقر سرقت کابل برق و مشاعات ساختمان و درون خودرو در سطح بویراحمد موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این شهرستان قرار گرفت .
وی افزود : ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی ، گشت های هدفمند موفق به کشف و سرنخهای از سارق حرفهای و سابقهدار شدند و طی یک عملیاتهای غافلگیرانه متهمین که در مخفیگاه شان مخفی شده بودند را در دستگیر کردند.
سردار صالحی تصریح کرد: متهم پس از دستگیری در بازجوییهای اولیه به ۶۵ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند
وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیسی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس گزارش دهند.
