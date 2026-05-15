فدراسیون تکلیف را مشخص کند/پیروانی بدون اطلاع به آمریکا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با حضور در برنامه تلویزیونی گفت: به هر حال جزو باشگاه هایی بودیم که علاقمند به برگزاری ادامه لیگ بودیم اما تصمیم گرفته شد که پس از جام جهانی این اتفاق بیفتد و عدالت فوتبال برای تمام باشگاه ها رقم بخورد. از این رو با برنامه ریزی صورت گرفته از هفته اول یا دوم خرداد تمرینات ما شروع می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت سروش رفیعی تاکید کرد: با شروع تمرینات، سروش رفیعی به تیم اضافه می شود و در تمرینات شرکت خواهد کرد.

حدادی با اشاره به دلایل کنار گذاشتن افشین پیروانی از سرپرستی تیم تأکید کرد: او یکی از عناصر تاثیرگذار در تیم بود و بابت تلاش هایشان همیشه قدردان هستیم.

او درباره سفرش با من صحبت کرده بود اما افشین پیروانی قرار بود به یک کشور دیگر برود نه آمریکا و برای رفتن به این سفر از من اجازه نگرفت!

مدیرعامل پرسپولیس افزود: محسن خلیلی تا پاین فصل جای او را در جایگاه سرپرستی تیم خواهد گرفت.

وی با اشاره به شرایط تیم ها و باشکاه ها برای فصل آینده گفت: دوستان فدراسیون فوتبال زودتر اعلام کنند که آیا برای فصل آینده سقف بودجه گذاشته می‌شود؟ آیا برای فصل بعد قرار است برای جذب بازیکن خارجی محدودیت اعمال شود؟! اینها باید هرجه زودتر مشخص شود.

حدادی ادامه داد: جوان های خیلی خوبی را در آکادمی تربیت کردیم که در آینده از آنها بسیار خواهید شنید.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: پرسپولیس پر طرفدارترین باشکاه ایران و یکی از باشگاه های بزرگ در آسیاست. اگر شاخص بگذارید از تمام باشگاه های لیگ برتری صفحات مجازی هواداران و موارد مربوط به پرسپولیس را با بقیه مقایسه کنید تا متوجه شوید جه جایگاهی از لحاظ هواداری داریم.

او درباره قرارداد با سرژ اوریه و اینکه آیا با او تسویه شد؛ تأکید کرد: فکر می کنم این ما هستیم که باید غرامت بگیریم. ما شکایت کردیم و پی خواهیم غرامت بگیریم.