به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ به دلیل آغاز سومین جنگ تحمیلی به حالت تعلیق درآمد. حتی در دوران آتش‌بس نیز مدیران باشگاه‌های لیگ برتری پس از برگزاری چندین جلسه مشورتی با مسئولان سازمان لیگ، با ادامه برگزاری مسابقات مخالفت کردند تا سرانجام تصمیم گرفته شد ادامه رقابت‌ها پس از جام جهانی ۲۰۲۶ پیگیری شود.

سازمان لیگ فوتبال ایران در تازه‌ترین اقدام خود، با ارسال نامه‌ای به هیئت‌های فوتبال و باشگاه‌های لیگ برتری، خواهان آماده‌سازی و معرفی ورزشگاه‌های مدنظر برای میزبانی بازی‌های باقی‌مانده فصل شد. در این نامه، هیچ اشاره‌ای به زمان برگزاری مسابقات و تیم‌هایی که سهمیه آسیایی خواهند گرفت، نشده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با درخواست اولیه سازمان لیگ برای اعلام دیرهنگام نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا مخالفت کرده و مهلت پایانی برای ثبت‌نام تیم‌ها در این رقابت‌ها را تا ۱۰ تیرماه تعیین کرده است.

با توجه به این محدودیت زمانی، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در تلاش است راهکاری برای گرفتن وقت بیشتر از AFC پیدا کند تا امکان برگزاری کامل لیگ بیست‌وپنجم فراهم شود، هرچند احتمال موافقت کنفدراسیون با این درخواست پایین ارزیابی می‌شود.

در شرایط فعلی، باشگاه‌ها تنها موظف به مشخص کردن محل میزبانی خود هستند و مسئولان اجرایی سازمان لیگ با بررسی امکانات هر ورزشگاه، اقدامات لازم برای ادامه رقابت‌ها را پیگیری خواهند کرد.

با توجه به فشارهای تبلیغاتی و اسپانسرها، حال باید منتظر ماند و دید سازمان لیگ چه تصمیمی برای ادامه لیگ و معرفی نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی خواهد گرفت.