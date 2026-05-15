پرسپولیس پولدارترین باشگاه ایران در جام جهانی/ عایدی سرخ ها چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که بودجه جام جهانی ۲۰۲۶ به ۳۵۵ میلیون دلار افزایش یافته است. رقمی که نسبت به دوره پیشین حدود ۷۰ درصد رشد نشان میدهد. برای نخستینبار، باشگاههایی که بازیکنان خود را در مرحله مقدماتی در اختیار تیمهای ملی قرار میدهند نیز مشمول دریافت غرامت میشوند. بدین ترتیب، صعود یا عدم صعود تیم ملی تاثیری بر پرداخت این غرامت نخواهد داشت.
در قالب این طرح، ۱۰۰ میلیون دلار از بودجه کل به مرحله مقدماتی اختصاص یافته است و مدل محاسبه بر اساس «بازیکن / روز» خواهد بود. حضور بازیکنان در اردوهای رسمی و آمادهسازی تیمهای ملی مشمول پرداخت غرامت خواهد بود و روند ثبتنام باشگاهها از طریق پلتفرم جدید فیفا در سال ۲۰۲۶ انجام میشود.
با توجه به حضور ۶بازیکن ملیپوش ایرانی پرسپولیس در اردوهای اخیر و همچنین اوستون ارونوف و ایگور سرگیف ازبکی و الکسی گوندوز از الجزایر، سرخها میتوانند بیشترین سهم ممکن را از پرداختهای فیفا دریافت کنند. به این ترتیب، مجموع بازیکنان ملیپوش پرسپولیس در جام جهانی بین پنج تا هشت نفر خواهد بود که آماری بیسابقه برای یک باشگاه ایرانی محسوب میشود.
کارشناسان فوتبال ایران معتقدند این پرداختها میتواند علاوه بر تقویت مالی باشگاه، انگیزهای مضاعف برای باشگاهها ایجاد کند تا از توسعه بازیکنان ملیپوش حمایت کنند و پیوند میان فوتبال باشگاهی و ملی را مستحکمتر سازند.
با گسترش ساختار جام جهانی به ۴۸ تیم و افزایش تعداد مسابقات و اردوهای رسمی، پیشبینی میشود پرداختهای فیفا به باشگاهها از طریق این مدل، بسیاری از تیمهای ایرانی را از نظر مالی تقویت کند و پرسپولیس در صدر این جدول قرار گیرد.
نظر شما