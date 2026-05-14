تاجرنیا: بازیکنان خارجی استقلال آماده حضور در لیگ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا در حاشیه جشن قهرمانی تیم استقلال در مورد وضعیت بازیکنان خارجی تیم فوتبال این باشگاه گفت: بازیکنان مطرح و اصلی استقلال با ما و کادر فنی در ارتباط هستند. آنها تمرینات انفرادی خودشان را انجام میدهند و ویدیوی تمرینات خود را به کادر فنی و پزشکی ارائه میکنند. منتظر هستیم تا تکلیف لیگ برتر فوتبال مشخص شود و اگر قرار بر ادامه بازیها باشد، این بازیکنان آماده هستند تا با شرایط بسیار خوب در لیگ حاضر شوند.
تاجرنیا در پاسخ به این پرسش که آیا توقع دارد جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال هم به استقلال اهدا شود یا خیر؟ عنوان کرد: من تلاش میکنم در واژههای خودم دقت کنم. استقلال فعلاً صدرنشین لیگ برتر است و قهرمانی تیم ما به نظر فدراسیون فوتبال بستگی دارد. بعد از اعلام تصمیم ادامه رقابتها قبل از جام جهانی، تابع نظرات بودیم و اولین تیمی بودیم که خودمان را برای مسابقات آماده کردیم.
وی با اشاره به مخالفت اکثر باشگاهها با ادامه لیگ برتر قبل از جام جهانی خاطرنشان کرد: وقتی بقیه تیمها درخواست کردند که لیگ بعد از جام جهانی برگزار شود با آنها همراهی کردیم. اگر بازیها به هر دلیلی ادامه نداشته باشد، استقلال بهعنوان صدرنشین در رأس است.
سرپرست باشگاه استقلال در مورد لزوم معرفی نمایندگان ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) هم گفت: ما تابع مقررات هستیم. فدراسیون درخواست کرده بود که اسامی را با تأخیر اعلام کند که AFC نپذیرفته است. خیلیها تلاش میکنند به مراجع بالاتر بروند که به نظرم باید از نهادهای بینالمللی و آسیایی تمکین کنیم. انتظار داریم این اتفاق زودتر بیفتد چون در برنامهریزیها موثر است.
وی افزود: جای شبههای نیست که من استقلالی هستم. با این حال وقتی در جایگاه دیگری قرار میگیریم نباید حرف دیگری بزنیم. ممکن بود اگر بازیها به پایان نمیرسید تلاش میکردیم که بازیها ادامه داشته باشد و به باشگاه رقیب (پرسپولیس) و تیمهایی که در معرض صدرنشینی هستند،حق دادم که مسئله را دنبال کنند.
تاجرنیا در ادامه صحبتهای خود خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر خودمان با ۱۲ تیمی همراهی کردیم که میخواهند مسابقات به تعویق بیفتد. اگر جدول به گونهای بود که استقلال صدرنشین نبود، حرف من عوض نمیشد. به تلاشهای بقیه تیمها حق میدهم که لیگ برتر به پایان برسد و منطقی میدانم که اگر لیگ تمام نشود استقلال بهعنوان صدرنشین باید قهرمان اعلام شود.
سرپرست باشگاه استقلال درباره احتمال اضافه شدن ستاره به لوگوی آبیها در صورت کسب دهمین قهرمانی لیگ برتر تصریح کرد: در باشگاه استقلال اضافه کردن ستاره برای قهرمانی آسیا بوده و برنامهها باید به گونهای باشد که وزن قهرمانی آسیا حفظ شود. ما کارهای بدیع زیادی در استقلال انجام میدهیم و این مسئله (دهمین قهرمانی) را به گونه دیگری چاره میکنیم.
تاجرنیا در مورد مجوز حرفهای باشگاه استقلال برای فصل آینده گفت: کسب مجوز حرفهای اتفاقی لازم و دشوار است تا فوتبال ایران به سطح بینالمللی برسد. از ۱۶ تیم لیگ برتری فقط هفت تیم مجوز حرفهای دارند که عمدتاً به دلیل مسائل مالی بوده است. تیمهای باشگاهی ایران سودده نیستند و باشگاهها از عمده درآمدهای فوتبال یعنی پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی یا بیبهره هستند، یا سهم ناچیزی دارند.
وی اضافه کرد: همین اتفاق باعث بروز تراز منفی میان باشگاهها میشود. این مشکل را داریم، اما با اسپانسرها و برنامهریزی خواهیم داشت. قول میدهم فصل بعد تراز مالی و درآمدی استقلال را متفاوت خواهید دید. مدارک لازم را شب گذشته بارگذاری کردیم و امیدوارم مجوز حرفهای استقلال صادر شود تا استقلال بهعنوان نماینده اول ایران در آسیا مشکلی نداشته باشد.
تاجرنیا در مورد احتمال ایجاد سقف قرارداد برای بازیکنان استقلال عنوان کرد: من درباره سقف قرارداد صحبت نکردم. بخش عمدهای از دوستانی که در استقلال هستند، قرارداد دو ساله دارند. تلاش میکنیم با این نفرات تفاهم کنیم و در خدمت آنها باشیم. نگاه جدید استقلال در مسئله جذب بازیکن این است که با هماهنگی سایر باشگاهها، شرایطی فراهم کنیم را به نحوه درستی تیمداری کنیم.
وی با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ تحمیلی سوم بر فوتبال ایران گفت: حدود ۶۰ روز است که با دو قدرت بزرگ جهانی مبارزه کردیم و خوشبختانه سرافراز بودیم، اما آسیبهای اقتصادی به کشور وارد شده و همه باید کمک کنیم تا این اتفاق بیفتد. در باشگاه استقلال هم مالکان، بازیکنان و مربیان باید همراهی کنند. اگر این همراهی صورت نگیرد، ممکن است برخی باشگاهها نتوانند تیمداری کنند.
نظر شما