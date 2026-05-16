۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۷

بالاخره مشکل بزرگ حل شد؛

جزئیات ورود یک مهاجم «ایران ندیده» به لیست تیم ملی فوتبال!

مهاجم استاندارد لیژ بلژیک، پس از ماه‌ها پیگیری موفق شد شناسنامه و پاسپورت ایرانی خود را دریافت کند و آماده درخشش با پیراهن تیم ملی فوتبال ایران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دنیس اکرت مهاجم تیم فوتبال استاندارد لیژ بلژیک، پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام توانست شناسنامه ایرانی خود را دریافت کند. این موفقیت نتیجه همکاری گسترده فدراسیون فوتبال با نهادهایی مانند وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، اداره ثبت احوال و آزمایشگاه‌های فوق پیشرفته مورد تایید فیفا بود.

اکرت که در اردوی فروردین ماه تیم ملی حاضر شد، به دلیل نبود مجوز قانونی، اجازه حضور در بازی‌های دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا را پیدا نکرده بود.

این مهاجم که تاکنون ایران را از نزدیک ندیده است، با حضور پدرش در آزمایش‌های ژنتیکی توانست مدارک هویتی خود را به فیفا و اداره ثبت احوال ارائه دهد و پس از سه ماه، شناسنامه ایرانی دریافت کند.

صبح روز گذشته، اکرت همچنین پاسپورت ایرانی خود را دریافت کرد و با فامیلی جدید «درگاهی» آماده است تا با پیراهن تیم ملی ایران به میدان برود.

مهدی مرتضویان

    • یاشین IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      امیدوارم مثل زندی و دژاگه به درد تیم ملی بخوره

