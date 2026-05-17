رقابت استقلال و پرسپولیس به پشت میز کشید/ «لابی» برای سهمیه آسیایی!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت استقلال و پرسپولیس برای رسیدن به سهمیه آسیایی وارد مرحلهای تازه شده است. جدالی که حالا از مستطیل سبز فراتر رفته و به راهروهای سازمان لیگ و کمیته صدور مجوز حرفهای کشیده شده است.
در شرایطی که استقلال با مدیریت علی تاجرنیا در پایان ایستگاه بیستودوم لیگ برتر توانسته خود را در صدر جدول حفظ کند، مدیران این باشگاه بهدنبال تثبیت جایگاه آسیایی آبیها هستند.
در سوی مقابل، پرسپولیس با مدیریت پیمان حدادی، باوجود افت محسوس در هفتههای پایانی قبل از تعطیلات لیگ و سقوط از صدر جدول نیمفصل به رتبه ششم، همچنان امیدوار است با توجه به فاصله اندک امتیازی با تیمهای بالانشین، دوباره به جمع مدعیان سهمیه بازگردد.
همین موضوع باعث شده دو باشگاه پرهوادار پایتخت، همزمان رقابت فنی و اداری سنگینی را برای حضور در آسیا آغاز کنند؛ رقابتی که حالا پای سازمان لیگ و کمیتههای مرتبط با صدور مجوز حرفهای را هم به میان کشیده است.
بررسی شرایط فعلی فوتبال ایران خبر از بحران مالی برخی باشگاههای صنعتی از جمله سپاهان، آلومینیوم اراک و همچنین ابهام در روند دریافت مجوز حرفهای برای تعدادی از تیمها، مسیر سهمیههای آسیایی را پیچیده کرده است. طی سالهای اخیر، مسئله مجوز حرفهای بارها برای باشگاههای ایرانی دردسرساز شده و حتی حذف نمایندگان ایران از لیگ قهرمانان آسیا را بهدنبال داشته است.
در چنین فضایی باشگاهها تلاش میکنند سادهترین و کمریسکترین مسیر را برای رسیدن به آسیا انتخاب کنند؛ مسیری که ممکن است نه فقط به رتبه نهایی جدول، بلکه به وضعیت مالی، بدهیها و تأیید نهایی مدارک حرفهای نیز وابسته باشد.
از سوی دیگر، استقلال و پرسپولیس که در سالهای گذشته بارها با چالش دریافت مجوز حرفهای مواجه شده بودند، این فصل موفق به عبور از این مانع شدهاند و توانستهاند تأییدیه AFC را دریافت کنند اما نگرانی درباره وضعیت سایر مدعیان و تأثیر آن بر سهمیههای آسیایی ایران همچنان پابرجاست.
اکنون همه چیز به تصمیم سازمان لیگ و کمیته صدور مجوز حرفهای بستگی دارد. جایی که شاید سرنوشت سهمیههای آسیایی نه فقط در زمین فوتبال، بلکه پشت میزهای مدیریتی تعیین شود.
حدادی مدیرعامل پرسپولیس و تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در حالی جنگیدن برای سهمیه را جدی تر از گذشته دنبال می کنند که زمزمه های جدی نسبت به برگزاری تورنمنت ۶ جانبه بین رتبه های اول تا ششم از سوی فدراسیون فوتبال مطرح شده است اما باید دید سازمان لیگ بالاخره چه تصمیمی برای اجرای عدالت بین تیم های دارای داعیه کسب سهمیه آسیایی فصل آینده خواهد گرفت.
