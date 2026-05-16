استراحت ویژه برای لژیونرهای تیم ملی ایران در امارات

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال باشگاهی امارات در حالی امروز شنبه به پایان می رسد که العین امارات جشن زودهنگام قهرمانی خود را گرفته است و بازی امروزش مقابل دباء برایش مهم نیست.
لژیونرهای تیم ملی فوتبال ایران که در لیگ ادنوک امارات حضور دارند، پس از پایان مسابقات این رقابتها راهی ترکیه میشوند تا به جمع شاگردان امیر قلعهنویی در اردوی آمادهسازی اضافه شوند.
مهدی قائدی، سعید عزتاللهی، سردار آزمون، سامان قدوس و شهریار مغانلو از جمله بازیکنانی هستند که در این مرحله به تیم ملی میپیوندند. با این حال، سرمربی تیم ملی قصد دارد استراحت کوتاهی به آنها بدهد تا از روز چهارشنبه هفته جاری تمرینات خود را به صورت رسمی آغاز کنند.
این اردو بخشی از برنامه آمادهسازی تیم ملی برای رقابتهای پیشرو است و حضور لژیونرها میتواند ترکیب تیم را تقویت کند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
