به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی و در واکنش به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا نوشت: همه این ها قابل اجتناب بود.
وی افزود: به آمریکاییها گفته میشود که باید هزینههای سرسامآور جنگِ انتخابی علیه ایران را بپردازند. فعلاً افزایش قیمت بنزین و حباب بازار سهام را کنار بگذارید. درد واقعی زمانی آغاز میشود که بدهی آمریکا و نرخ وامهای مسکن شروع به جهش کنند. همین حالا هم میزان ناتوانی در بازپرداخت وام خودرو به بالاترین سطح خود در بیش از ۳۰ سال گذشته رسیده است.
