۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۱

عراقچی:

آمریکایی‌ها باید هزینه‌های جنگ انتخاباتی علیه ایران را بپردازند

وزیر خارجه کشورمان در پیامی در واکنش به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا نوشت: به آمریکایی‌ها گفته می‌شود که باید هزینه‌های سرسام‌آور جنگِ انتخابی علیه ایران را بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در واکنش به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا نوشت: همه این ها قابل اجتناب بود.

وی افزود: به آمریکایی‌ها گفته می‌شود که باید هزینه‌های سرسام‌آور جنگِ انتخابی علیه ایران را بپردازند. فعلاً افزایش قیمت بنزین و حباب بازار سهام را کنار بگذارید. درد واقعی زمانی آغاز می‌شود که بدهی آمریکا و نرخ وام‌های مسکن شروع به جهش کنند. همین حالا هم میزان ناتوانی در بازپرداخت وام خودرو به بالاترین سطح خود در بیش از ۳۰ سال گذشته رسیده است.

عراقچی: همه این ها قابل اجتناب بود

    • IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      بدم نسد. عدو شد سبب خیر. ایران: ابرقدرت جدیدِ قدیمی.

