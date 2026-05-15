۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۷

سفیر ایران در روسیه:

حضور مردم و جانفشانی نیروهای مسلح، تبلور حماسه‌های شاهنامه فردوسی است

کاظم جلالی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: حضور مردم و جانفشانی نیروهای مسلح، تبلور حماسه‌های شاهنامه فردوسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:حکیم ابوالقاسم فردوسی به مرزهای ایران محدود نیست، آوازه و هنر این شاعر بزرگ ایرانی قرن یازدهم میلادی، شرق و غرب جهان را در نوردیده است.

وی افزود: شاهنامه پنجره‌ای رو به تمدن، اسطوره‌ها و اصالت شرق است. این نگاهی است که دهه‌ها در دپارتمان‌های شرق‌شناسی مسکو و سن‌پترزبورگ تدریس می‌شود.

این دیپلمات ایرانی یادآور شد: ترجمه‌های بی‌نظیر ادبیات روسیه از شاهنامه نشان می‌دهد که حماسه‌های این اثر سترگ ادبی، همواره برای روس زبانان نماد اصالت و شکوه شرقی بوده است.

جلالی خاطرنشان کرد: شاهنامه یک اثر خیالی نیست، بلکه تبلور سرشت ایرانی است که در سیمای قهرمانان و سیر معنادار رخدادهای آن تجسم یافته است.

سفیر کشورمان در مسکو تأکید کرد: شاهنامه از ایران و ایران از شاهنامه جدا نبوده و نخواهد بود.

جلالی ادامه داد: امروز زنجیره‌های انسانی جان‌فدا در شهرهای ایران و جانفشانی نیروهای مسلح ایرانی،‌ یادآور همان سرشت حماسی شاهنامه است.

وی در ادامه ۲۵ اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی را گرامی داشت.

