به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:حکیم ابوالقاسم فردوسی به مرزهای ایران محدود نیست، آوازه و هنر این شاعر بزرگ ایرانی قرن یازدهم میلادی، شرق و غرب جهان را در نوردیده است.

وی افزود: شاهنامه پنجره‌ای رو به تمدن، اسطوره‌ها و اصالت شرق است. این نگاهی است که دهه‌ها در دپارتمان‌های شرق‌شناسی مسکو و سن‌پترزبورگ تدریس می‌شود.

این دیپلمات ایرانی یادآور شد: ترجمه‌های بی‌نظیر ادبیات روسیه از شاهنامه نشان می‌دهد که حماسه‌های این اثر سترگ ادبی، همواره برای روس زبانان نماد اصالت و شکوه شرقی بوده است.

جلالی خاطرنشان کرد: شاهنامه یک اثر خیالی نیست، بلکه تبلور سرشت ایرانی است که در سیمای قهرمانان و سیر معنادار رخدادهای آن تجسم یافته است.

سفیر کشورمان در مسکو تأکید کرد: شاهنامه از ایران و ایران از شاهنامه جدا نبوده و نخواهد بود.

جلالی ادامه داد: امروز زنجیره‌های انسانی جان‌فدا در شهرهای ایران و جانفشانی نیروهای مسلح ایرانی،‌ یادآور همان سرشت حماسی شاهنامه است.

وی در ادامه ۲۵ اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی را گرامی داشت.