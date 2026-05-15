به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:حکیم ابوالقاسم فردوسی به مرزهای ایران محدود نیست، آوازه و هنر این شاعر بزرگ ایرانی قرن یازدهم میلادی، شرق و غرب جهان را در نوردیده است.
وی افزود: شاهنامه پنجرهای رو به تمدن، اسطورهها و اصالت شرق است. این نگاهی است که دههها در دپارتمانهای شرقشناسی مسکو و سنپترزبورگ تدریس میشود.
این دیپلمات ایرانی یادآور شد: ترجمههای بینظیر ادبیات روسیه از شاهنامه نشان میدهد که حماسههای این اثر سترگ ادبی، همواره برای روس زبانان نماد اصالت و شکوه شرقی بوده است.
جلالی خاطرنشان کرد: شاهنامه یک اثر خیالی نیست، بلکه تبلور سرشت ایرانی است که در سیمای قهرمانان و سیر معنادار رخدادهای آن تجسم یافته است.
سفیر کشورمان در مسکو تأکید کرد: شاهنامه از ایران و ایران از شاهنامه جدا نبوده و نخواهد بود.
جلالی ادامه داد: امروز زنجیرههای انسانی جانفدا در شهرهای ایران و جانفشانی نیروهای مسلح ایرانی، یادآور همان سرشت حماسی شاهنامه است.
وی در ادامه ۲۵ اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی را گرامی داشت.
نظر شما