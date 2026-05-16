استقرار هزاران نظامی آمریکایی در لهستان لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت جنگ آمریکا طرح استقرار چهار هزار نظامی این کشور در لهستان را لغو کرد؛ اقدامی که سؤالات زیادی را در خصوص سیاست دولت ترامپ مبنی بر کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا مطرح می کند.

بر اساس این گزارش، مسئولان پنتاگون اعلام کرده اند که این تصمیم بعد از چند روز از تصمیم اتخاذ شده مبنی بر خارج کردن پنج هزار نظامی آمریکایی از آلمان در سایه گسترش اختلافات میان دولت ترامپ و کشورهای اروپایی در خصوص پرونده های مختلف از جمله جنگ علیه ایران و هزینه های ناتو گرفته شده است.

جو کورتنی نماینده دموکرات آمریکا اعلام کرد که این تصمیم یک پیام ترسناک را در خصوص میزان پایبندی واشنگتن به اروپا و اعضای ناتو مخابره می کند.

بر اساس گزارش های منتشر شده تعداد نظامیان آمریکایی مستقر در اروپا تا اواخر سال گذشته میلادی به 85 هزار تن می رسد.