تعدد بالای انواع حوادث در مهدیشهر؛ توسعه فضای عملیاتی یک نیاز حیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد صبح شنبه در دیدار با حسین درخشان مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به مناسب هفته هلال احمر به میزبانی دفتر فرمانداری مهدیشهر از عملکرد این سازمان در حوادث و به ویژه جنگ تحمیلی سوم تقدیر کرد و افزود: دو تیم امدادی این شهرستان نیز در این عملیات حضور داشتند.

وی به تعدد حوادث طبیعی و غیر طبیعی در مهدیشهر اشاره کرد و توضیح داد: این مهم می طلبد تا توسعه فضاهای عملیاتی هلال احمر برای این شهرستان رخ دهد.

فرماندار مهدیشهر خواستار احداث پایگاه های امدادی در این شهرستان و حمایت همه جانبه از نیروهای امدادی شد و اضافه کرد: این از جمله درخواست ها و مطالبات مردم از هلال احمر است.

خداداد از هلال احمر خواست تا مجموعه فیزیوتراپی مهدیشهر با توجه به آمار بالای مراجعان توسعه بیشتری یابد و اظهار کرد: احداث کلینیک دندانپزشکی هلال احمر از دیگر درخواست ها است.

وی به پیشرفت فیزیکی خوب عملیات اجرایی ساخت سوله انبار امدادی مهدیشهر اشاره کرد و افزود: با سرعت خوب عملیات اجرایی این سوله طبق برآوردها طی سال جاری افتتاح و به بهره برداری می رسد.