به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد صبح چهارشنبه در جمع فعالان حوزه رسانه و روابط عمومی مهدیشهر که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای گفتوگوی دوسویه بین مردم و مسئولان، نقش رسانه را در این میان کلیدی ارزیابی کرد.
فرماندار مهدیشهر با اشاره به اهمیت پاسخگویی در فضای رسانهای اظهار کرد: رسانه زمانی اثرگذار است که دوطرفه عمل کند و مسئولان نیز قدرت پاسخگویی داشته باشند. اگر اطلاعرسانی یکسویه باشد، کارکرد واقعی رسانه محقق نمیشود.
وی با بیان اینکه اطلاعرسانی و فعالیت روابط عمومی نباید محدود به مناسبتها باشد، افزود: تمام هفته باید هفته روابط عمومی باشد. دستگاههای اجرایی موظف هستند بهطور مستمر برنامهها و اقدامات خود را برای مردم تبیین کنند.
خداداد در ادامه با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» در شرایط کنونی کشور گفت: امروز درگیر جنگ رسانهای هستیم و لازم است عملکرد دستگاههای اجرایی بهصورت دقیق، مستند و مستمر از طریق رسانههای مکتوب و مجازی منتشر شود.
فرماندار مهدیشهر تأکید کرد: این اقدام (اطلاعرسانی مستمر) هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به حساب میآید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانهای تصریح کرد: بسیاری از خبرنگاران با کمترین امکانات و صرفاً از سر دغدغهمندی فعالیت میکنند و نقش مهمی در روایت و ثبت عملکردها دارند.
خداداد با اشاره به تجربه مدیریت بحران کرونا در استان سمنان گفت: در روزهای ابتدایی شیوع کرونا، بسیاری از اتفاقات و واکنشها برای مردم نگرانکننده بود؛ مسائلی که امروز با گذشت چند سال شاید ساده یا حتی خندهدار به نظر برسد، اما در آن زمان اهمیت زیادی داشت.
فرماندار مهدیشهر افزود: اگر این وقایع ثبت و مستندسازی نمیشد، اکنون نمیتوانستیم تصویر دقیقی از آن دوران داشته باشیم. ثبت و روایت دقیق رویدادها کمک میکند تا در آینده بتوانیم ارزیابی درستی از شرایط داشته باشیم و از تجربهها بهره ببریم.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم حضور فعالتر رسانهها در کنار مردم و مسئولان گفت: انتظار ما این است که رسانهها همپای مردم در صحنه باشند و با رویکردی جهادی، اقدامات، دغدغهها و واقعیات جامعه را منعکس کنند.
خداداد تصریح کرد: انعکاس صادقانه واقعیتها زمینه همافزایی و پیشبرد بهتر برنامهها را فراهم میکند و از ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت جلوگیری مینماید.
در این نشست، فعالان رسانهای نیز دغدغههای خود را درباره مشکلات معیشتی، نبود امکانات کافی و ضرورت حمایت بیشتر از خبرنگاران مستقل با فرماندار مهدیشهر در میان گذاشتند.
فرماندار مهدیشهر در پایان با استماع درخواستهای اصحاب رسانه، قول مساعد برای پیگیری مشکلات صنفی خبرنگاران و همچنین توجه ویژه به آموزش روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی شهرستان را ارائه داد.
