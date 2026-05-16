حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور گردنه قلندر که در گذشته شاهراه ارتباطی شهرستان‌های سیروان و چرداول به مرکز استان بود، به دلیل صعب‌العبور بودن و نبود ایمنی کافی سال‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت این مسیر در حوزه‌های پدافندی و امدادی، عملیات بهسازی و روان‌سازی آن با استقرار ماشین‌آلات راهسازی در این محور آغاز شده و طی حدود ۴۵ روز گذشته راهداران به صورت مستمر در حال فعالیت هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام ادامه داد: عملیات بهسازی در طول ۶ کیلومتر از این گردنه در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا ۱۰ روز آینده به طور کامل به پایان برسد.

دشتی‌پور با اشاره به اهمیت این محور در شرایط خاص، از شهروندان خواست از این مسیر صرفاً با رویکرد پدافندی و امدادی استفاده کنند و از نگاه گردشگری به آن خودداری کنند.

وی اضافه کرد: هرچند طبیعت این منطقه از زیبایی‌های خاصی برخوردار است، اما در حال حاضر اولویت اصلی تکمیل زیرساخت‌های پدافندی و امدادی این محور است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در پایان از تلاش شبانه‌روزی راهداران در اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: با تکمیل این مسیر، گام مهمی در افزایش ایمنی و تسهیل تردد در منطقه برداشته خواهد شد.