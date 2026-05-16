۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۰

امام جمعه بوشهر: شهرستان دشتی پیشینه علمی و دینی بزرگی دارد

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: شهرستان دشتی پیشینه علمی و دینی بزرگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در مراسم دومین سالگرد شهدای خدمت در روستای درازی، به نقش و تأثیر شهدا در تاریخ اسلام اشاره کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت در تاریخ اسلام جایگاه والایی دارد، گفت: حضرت حمزه سیدالشهدا در جنگ احد به شهادت رسید، اما شهادت ایشان موجب عقب‌نشینی دشمنان و تقویت روحیه مسلمانان شد و از آن زمان مکتب حمزه سیدالشهدا در فرهنگ اسلامی شکل گرفت.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: فرهنگ بزرگداشت شهید و مکتب شهید در نظام اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از جلوه‌های آن، حرکت‌های فرهنگی مانند راهیان نور است.

وی ادامه داد: نخستین کاروان راهیان نور از مدینه آغاز شد و حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به همراه جمعی از مسلمانان برای زیارت مزار شهدای جنگ احد حرکت کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: در تاریخ اسلام، شهادت به معنای از دست دادن نیست، بلکه شهید با فدا کردن عمر فانی خود، نامی جاودانه و راهی روشن و پرافتخار از خود به یادگار می‌گذارد.

وی تصریح کرد: شهادت از افتخارات بزرگ الهی و ارزشمندترین و مؤثرترین نوع هجرت انسان از این دنیای فانی به جهان جاودانه است.

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه علمی و دینی شهرستان دشتی اشاره کرد و گفت: این شهرستان شخصیت‌ها و علمای بزرگی داشته است که از جمله آنان می‌توان به سید علی‌نقی دشتی و شاگردان نامدار میرزا احمد نجفی دشتی اشاره کرد.

وی افزود: در زمان تهاجم دشمنان، این علما در برابر دشمن ایستادگی کردند و مردم نیز با الهام از فرهنگ جهاد و شهادت در کنار آنان مقاومت کردند.

امام جمعه بوشهر تأکید کرد: مردمی که با فرهنگ شهادت تربیت شده‌اند، مردمی بصیر و اهل جهاد هستند و در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند.

در پایان این مراسم از خانواده شهید سید دانیال سجادی تقدیر به عمل آمد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
