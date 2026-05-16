زاهددوست: شهرستان دشتی دارالشهدا و سرزمین علم و عالمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست صبح شنبه در مراسم اربعین شهید اقتدار وطن سید دانیال سجادی و دومین سالگرد شهدای خدمت در روستای درازی اظهار کرد: شهرستان دشتی، شهرستان علم و عالم و دارالشهدا است و در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی و حوادث گوناگون شهدای عزیزی تقدیم نظام کرده و دین خود را ادا کرده است.
وی با اشاره به سابقه درخشان مردم این شهرستان افزود: مردم دشتی همواره در صحنههای مختلف حضور داشتهاند و با تقدیم شهدای بزرگ، وفاداری خود را به انقلاب و نظام اسلامی نشان دادهاند.
امام جمعه دشتی ادامه داد: شهرستان دشتی بهحق دارالشهدا است و شهدای بزرگی از این دیار در راه دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیم شدهاند.
زاهددوست با تقدیر از حضور آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این مراسم گفت: ایشان با وجود همه مشغلهها و برنامههای کاری، به درخواست مادر شهید که علاقه داشت سخنران این مراسم باشد در این آیین حضور پیدا کردند که این موضوع نشاندهنده علاقه و توجه ایشان به خانوادههای معظم شهدا است.
در پایان این مراسم از خانواده شهید سید دانیال سجادی تقدیر به عمل آمد.
نظر شما