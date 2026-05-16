۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

کشف مجموعه گور مقبره دوره اشکانی- ساسانی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تیران و کرون از کشف نخستین مجموعه گور مقبره دوره اشکانی- ساسانی در این شهرستان در غرب استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مظاهری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تیران و کرون گفت: با توجه به بازدیدها و بررسی‌های اولیه کارشناسان ارشد مرکز باستان‌شناسی استان از یک مجموعه تازه کشف‌ شده در شهرستان تیران و کرون، مشخص شد این مجموعه باستانی به‌عنوان یک گور مقبره اشکانی- ساسانی شناسایی و مورد تأیید است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تیران و کرون ادامه داد: با توجه به‌قرار گرفتن این مجموعه در خارج از محدوده شهری و به‌دوراز مناطق مسکونی، متأسفانه تاکنون چندین مرتبه مورد حفاری غیرمجاز قرارگرفته است.

او تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام‌ شده، این مجموعه باستانی به‌منظور بررسی‌های بیشتر و کسب داده‌های دقیق‌تر و پس از اخذ مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری مورد کاوش‌های علمی و دقیق‌تر باستان‌شناسی قرار خواهد گرفت.

محدثه رمضانعلی

