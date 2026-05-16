۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۱

فراخوان مشمولان متولد ۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ را برای تعیین وضعیت خدمتی خود فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق سنوات قبل، کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ باید مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی، وضعیت خدمتی خودرا تعیین تکلیف کنند.

مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، غایب محسوب شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام، عدم امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری از سازمان‌ها و عدم صدور پروانه کسب مواجه خواهند شد.

لذا مشمولان می‌بایست با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) محل سکونت خود نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: این دسته از مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مطلع شوند.

کد مطلب 6831107

    • سعید IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      خواهشاً سرباز به ارتش بدید و تجهیزات و خدمات کالا به مرز شرقی کشور که صفر مرزی حداقل این همه ماشین تجهیزات ولی مرز ما هنوز دیدبانی قدیمی و داخل شهر مأمور وسط جاده پلیس راه لازم نیست مرز که دیوار کشی شد به ارتش واگذار کنید و نیرو تجهیزات گسیل کنید و مابقی مرز رو دیوار کشی و نیرو ارگان دیگه رفته رفته به سمت مرز بدون دیوار کشی منتقل کنید که یک مرز قوی داشته باشیم سرباز داخل شهر راهنمایی رانندگی و پلیس وسط راه برای امنیت جایگاه ندارد تا زمانی که صفر مرزی دیوار کشی منظم خدمات تجهیزات گسترده نداشته باشه
      • فاطمه میراحدی IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
        سعید جان شما چیکاره هستی که میگی سرباز باید بره مرز
    • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      متولدین ۵۵ برن سربازی؟ سرباز ما یک مرد میان‌سال‌ ۵۰ ساله باشه؟ شاید این مرد نوه هم داشته باشه! اون وقت یک متولد ۸۷ با اختلاف سنی ۳۷ سال، نصف شب بیاد این مرد موسفید رو بیدار کنه که وقت نگهبانیته. ای بسا سربازی پسرش رو به اتمام باشه و این بابا بره خدمت. یا اون سرباز جواتی که اون بابا رو از خواب بیدار می‌کنه پسر خودش باشه. پدر و پسر یه جا بیفتند خدمت: بشین...پاشو...بشین‌‌...پاشو!...سینه‌خیز برید...کلاغ‌پر برید...! به‌به! پدر و پسر با هم و در یک صف یا ستون تنبیه بشن. چه منظره‌ای!!!

