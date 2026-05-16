فراخوان مشمولان متولد ۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق سنوات قبل، کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ باید مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی، وضعیت خدمتی خودرا تعیین تکلیف کنند.

مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، غایب محسوب شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام، عدم امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری از سازمان‌ها و عدم صدور پروانه کسب مواجه خواهند شد.

لذا مشمولان می‌بایست با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) محل سکونت خود نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: این دسته از مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مطلع شوند.